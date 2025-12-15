熱心企業贊助暖暖包 警寒冬執勤感受溫暖





入冬最強冷氣團來襲，各地氣溫明顯驟降，清海化學工業股份有限公司副總經理張仕杰體恤員警耐著寒冷刺骨的低溫不分晝夜堅守崗位，積極維護社會治安與民眾安全，尤其對員警維護交通及治安、風雨無阻的辛勞感同身受，慷慨捐贈一批「暖暖包」給臺中市政府警察局大甲分局，為第一線員警加油打氣，注入滿滿暖流，讓員警感到窩心，讓在寒風中執勤的員警心中感動無比。

收到暖暖包的大甲警分局同仁表示，在寒風凜冽的環境中執勤，經常雙手凍到發紅，僵硬的連寫字都有困難，現在口袋裡有這麼一個暖暖包，默默散發熱度，冷的時候還可拿出來搓揉一下，暖感立現，感謝張副總經理對員警的支持，讓同仁倍感溫馨。

廣告 廣告

大甲分局長蔡期望表示，警察工作是24小時不間斷的，不分寒暑冷暖或颳風下雨，若非身歷其境，很難體會箇中滋味。同仁們執勤時務必注意日夜溫差，一定要好好照顧身體，尤其有心血管疾病(史)同仁，除按時服用藥物外，遇冷應添加衣物，加強保暖措施。



更多新聞推薦

● 侯友宜視察A3計畫道路新闢工程 打造林口便捷交通路網