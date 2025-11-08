熱心助弱勢！議員施志昌牽線廣澤尊王慈善會募款 74位善心人士共募6.5萬元助急難個案





大甲區賴先生今年七月間因不明原因在租屋處昏倒，緊急送醫後住進加護病房長達兩個月。雖然目前已康復出院，但因手腳無力、難以恢復工作，加上房屋遭退租，只能暫住車內，生活陷入困境。賴先生日前前往台中市議員施志昌服務處尋求協助，施議員得知後，立即主動聯繫地方慈善團體，協助募集善款。

施志昌議員表示，賴先生的遭遇令人不捨，突如其來的疾病與生活壓力，讓他陷入孤立無援的處境。社會在此時應伸出援手，讓需要幫助的人重新站起。他特別感謝大甲廣明宮廣澤尊王慈善會在第一時間響應號召，展現出地方信仰團體的溫暖力量。

廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵與主委劉英菖指出，經由施志昌議員轉介了解賴先生現況後，深感他的處境艱難，於是立即在慈善會群組中發起募款行動。最終共有七十四位善心人士響應捐助，共募得六萬五千元整，並於今日全數轉交給賴先生，期盼能協助他暫時度過難關，早日恢復生活穩定。

施志昌議員強調，社會上仍有許多像賴先生一樣的急難個案，需要更多關懷與支持。他感謝所有熱心捐助的鄉親與團體，並表示：「一點愛心，就能點亮別人生命中的希望之燈。」希望更多民眾能加入公益行列，讓台中成為一座更有溫度、更有愛的城市。



