熱心助弱勢！議員施志昌牽線廣澤尊王慈善會募款 74位善心人士共募6.5萬元助急難個案
大甲區賴先生今年七月間因不明原因在租屋處昏倒，緊急送醫後住進加護病房長達兩個月。雖然目前已康復出院，但因手腳無力、難以恢復工作，加上房屋遭退租，只能暫住車內，生活陷入困境。賴先生日前前往台中市議員施志昌服務處尋求協助，施議員得知後，立即主動聯繫地方慈善團體，協助募集善款。
施志昌議員表示，賴先生的遭遇令人不捨，突如其來的疾病與生活壓力，讓他陷入孤立無援的處境。社會在此時應伸出援手，讓需要幫助的人重新站起。他特別感謝大甲廣明宮廣澤尊王慈善會在第一時間響應號召，展現出地方信仰團體的溫暖力量。
廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵與主委劉英菖指出，經由施志昌議員轉介了解賴先生現況後，深感他的處境艱難，於是立即在慈善會群組中發起募款行動。最終共有七十四位善心人士響應捐助，共募得六萬五千元整，並於今日全數轉交給賴先生，期盼能協助他暫時度過難關，早日恢復生活穩定。
施志昌議員強調，社會上仍有許多像賴先生一樣的急難個案，需要更多關懷與支持。他感謝所有熱心捐助的鄉親與團體，並表示：「一點愛心，就能點亮別人生命中的希望之燈。」希望更多民眾能加入公益行列，讓台中成為一座更有溫度、更有愛的城市。
更多新聞推薦
其他人也在看
連晨翔變「梟雄」笑喊能躲過米格魯！章廣辰接手早餐店不怕尷尬
【緯來新聞網】TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出以來引發觀眾討論，最新劇情中角色進入社會邊緣人重返緯來新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰升級中颱! 最快週一發布海警 不排除週三"中部登陸"
生活中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，今(8)天清晨增胖為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，路徑朝著菲律賓前進，接著可能北上來到台灣，氣象蜀更最快下週一、二陸續發布海警陸警、更不排除週三可能從中部來登陸！果農拿起剪刀修剪枝葉，再將一顆顆蓮霧套袋包緊緊，最後蓋上一層育苗網，層層防護不敢怠慢，就是為了趕在颱風來之前，做好準備。農民：「期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重」。鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)真的不敢輕忽，正因為鳳凰颱風來勢洶洶，週六凌晨兩點、更增胖為中度颱風，暴風半徑已經來到兩百公里，而且還在持續增強中!中央氣象署預報員 張竣堯：「往北轉的時候，會繞國南海，然後進入到台灣，大約是中部的地區登入機率是比較高的，不過路徑上都還是有些調整的可能，目前可能西半部地區都還是有一些機會」。根據氣象屬預估路徑，「鳳凰」颱風持續往菲律賓來靠近，登陸菲律賓時，可能升級為強颱，接著北轉登入台灣，不排除從中部登陸，最快週一早上發布海警，週二海陸警齊發，週三晚間到周四清晨，暴風圈可能觸陸，預估登陸地點高機率落在中西部。鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)中央氣象署預報員 張竣堯：「登入到呂宋島之後，強度上受到地形的影響，將會減弱為中度颱風以下的一個等級」。專家預估，「鳳凰」颱風登台前，可能受到護國神山阻擋，強度會再度減弱，降為輕度颱風等級的機會最大，但秋颱「鳳凰」可能為穿心颱風，暴風及大量降雨仍不可輕忽。原文出處：鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸 更多民視新聞報導估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝民視影音 ・ 22 小時前
屏東青銀街舞祭 15隊登場活力四射
屏東縣政府八日在縣立體育館舉辦屏東青銀街舞祭，二百六十二位長者與七十五位青年學子同台共舞，十五支隊伍輪番登場，活力四射。今年青銀街舞祭比賽由關懷據點長輩與青少年共舞，匯聚八至八十歲以上的舞蹈愛好者，展現跨世代能量；由屏東縣善護協會摘下第一名，枋寮鄉人和社區發展協會奪得第二名，萬丹鄉興全社區發展協會拿下第三名。縣長周春米表示，街舞祭透過共舞促進世代互動，截至九月底屏東縣老年人口比高達百分之二十一點五九，目前全縣已設立四百二十三處據點，促進長輩健康及延緩失能，感謝長輩願意走出家門到據點練習，進而站上舞台圓夢，一點一滴的努力非常不簡單。成功靠著「Locking鎖舞」奪冠的善護協會，七十四歲的余存淳說，每週至少練習兩次，也會錄下影片回去觀看，不會當作是功課，而是強健體魄的方法。該 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
「不乾淨」？國三竹崎段昨車禍2人慘死 今對向車道混凝土車翻覆
國道3號嘉義縣竹崎段291公里處北上車道，今天中午11點多發生混凝土攪拌車翻覆事故，駕駛輕傷婉拒送醫，肇事駕駛向警方表示是方向盤鎖死；由於同一路段的南下車道昨天剛發生小貨車追撞前車釀成兩死的車禍，民間習俗所謂的「不乾淨」引發駕駛人議論。國道3號南下嘉義縣竹崎段291.3公里處，昨天早上10點20分發自由時報 ・ 20 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 16 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 22 小時前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 19 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門
前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前
惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」
台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。TVBS新聞網 ・ 12 小時前