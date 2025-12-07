熱心商家協助迷途失智婦，警迅速聯繫家屬助返家。





日前一名熱心民眾駕車帶著一名失智迷途婦人至楊梅派出所報案，當下婦人神情非常慌張，員警立即安撫情緒並給予關心，後續順利聯繫上婦人家屬，將她平安送返家。

12月5日13時許，楊梅區新農街二段某商家一如既往做生意，突然店家發現有一名婦人（馮姓，71歲）在店門口來回踱步、神情緊張，遂上前關心；過程中發現該名婦人對於自己的姓名及住家地址均無法陳述，疑似有失智情形，熱心的店家便放下手邊工作，駕車帶著婦人至派出所請警方協助。

廣告 廣告

熱心商家協助迷途失智婦，警迅速聯繫家屬助返家。

警員陳柏辰初步了解狀況後，便立即調閱周邊監視器，同時透過婦人提供的片段資訊，最終成功聯繫上其丈夫。婦人丈夫向警方表示，當日帶著患有失智症的妻子前往市場購物，在挑選商品的過程中妻子卻不慎走失，令其非常焦急。所幸有熱心民眾主動協助並及時通知警方，加上警方積極協助，避免了意外發生。家屬對警方與民眾的協助表達深深感謝。

警方呼籲，家中若有年邁或失智長者，應多加關心其生活作息以及行蹤，並可協助佩戴防走失裝置，以降低意外風險。同時鼓勵民眾在遇到疑似迷途長者時可主動伸出援手。警民攜手合作一同打造更幸福、安全的社區環境。

更多新聞推薦

● 台南芭樂進入歐洲市場 荷蘭為外銷歐盟首站