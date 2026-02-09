熱心小貨車司機「神擋位」助警 毒鴛鴦落網遭罰10萬

林女撞上小貨車後倒地，被查出通緝翻身分。翻攝畫面

新北市板橋區今（9日）發生警匪追逐，海山警分局新海派出所警員巡邏時，發現1輛可疑的雙載機車，準備上前攔查，不料該車拒檢加速逃逸，警方立即通報警網攔截圍捕，後來有熱心民眾駕駛小貨車協助攔住該輛機車去路，警方順利攔下，經查驗身分，發現機車駕駛林女為通緝犯，竟方另在2人身上查獲毒品，警方將2人逮捕偵訊後，依公共危險、毒品等罪嫌送辦，另針對逃逸過程中的違規行為開罰並吊扣牌照、駕照。

今日下午5點20分左右，警方在巡邏時發現林女後方搭載劉姓男子的機車行跡可疑，正準備上前攔查，林女便立即加速逃逸，警方直覺有異，立即通報線上警網攔截圍捕，並尾隨追緝。

林女為了擺脫警方，逃逸過程中有多次違規行為，雙方追逐到板橋新生街及公館街口時，1位駕駛小貨車的洪姓民眾看見警匪追逐，立即以自己的車輛擋住林女逃逸動線，因此雙方車輛發生碰撞，機車上2人應聲倒地，分別受到輕傷，經送往醫院治療後並無大礙。

熱心民眾用小貨車協助警方逮人。翻攝畫面

後續警方查驗2人身分，發現林女為新北地檢署發布通緝的通緝犯，疑似看見警方才會心虛逃逸，此外，警方於2人身上查獲毒品，因此將2人帶返派出所詢問，後續依公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，林女也一併解送歸案。

此外，林女在逃逸過程中涉及多項違規駕駛行為，包含毒駕、不聽制止或拒絕停車接受稽查逃逸者、拒檢期間有跨越雙黃線、未依規定使用方向燈、逆向等，警方也依《道路交通管理處罰條例》逐項開單舉發，合計可處10萬元罰鍰，同時吊扣駕照及牌照。



