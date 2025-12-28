熱心幫倒垃圾成最後身影！垃圾車起步釀悲劇 68歲保全枉死街頭

熱心指揮倒垃圾卻遭輾斃68歲保全枉死街頭。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市左營區27日晚間發生一起令人痛心的重大交通事故，1名年長年服務於社區的大樓保全，於協助住戶倒垃圾時，竟遭垃圾車起步撞擊，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，熱心助人的身影成了最後畫面，令社區居民相當不捨。

高雄市政府警察局左營分局指出，27日晚間約20時接獲民眾報案，稱民族一路與重愛路口發生嚴重車禍，警方隨即派遣員警及交通分隊人員趕赴現場，並同步通報救護單位協助救援，抵達現場後，發現1名莊姓男子倒臥地面，已無呼吸心跳（OHCA），緊急送往醫院搶救。

經初步調查，39歲盧姓男子當時駕駛垃圾車，沿民族一路東側由南向北行駛。行經事發路口準備起步時，前方正好站著68歲的莊姓男子，莊男為鄰近大樓的保全人員，當時正熱心協助住戶傾倒垃圾，並在現場進行人潮引導與秩序維持。

警方研判，盧男疑似於起步時未察覺車前狀況，加上大型垃圾車車頭及駕駛座下方存在視野死角，導致垃圾車與莊男發生猛烈碰撞，莊男遭撞擊後重傷倒地，救護人員到場時已無生命跡象，雖緊急送醫全力搶救，仍於當晚22時15分宣告不治。

警方現場對盧姓駕駛進行酒測，結果顯示酒精濃度為零，排除酒駕情事，完成現場測繪採證及鑑識後，警方依過失致死罪嫌，將盧男移送橋頭地檢署偵辦，詳細肇事責任仍待進一步釐清，左營分局也特別提醒，大型車輛因車體結構限制，容易產生視野死角，駕駛人在起步或低速行駛時，務必反覆確認車前及周邊狀況；民眾亦應避免站立於大型車輛前方或死角區域，以降低憾事發生風險。

