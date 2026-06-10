熱心捐血守護生命 成美文化園邀您秀出一臂之力
近來受季節交替及醫療用血需求持續增加影響，目前血液庫存急需補充。為響應公益並支持穩定供血，深耕在地且長期投入社會公益的彰化永靖成美文化園，將於6月12日（五）上午9時30分至下午3時30分，在成美文化園入口廣場舉行。舉辦「捐血有愛・成美相伴」公益捐血活動，邀請民眾一同挽袖捐熱血，以實際行動守護生命，為醫療用血提供即時且穩定的支援。
本次活動由成美文化園主辦，並獲得台中捐血中心、財團法人頂新和德文教基金會、彰化縣永靖鄉共好協會、永靖永安宮及甘澍宮共同支持。透過企業、公益團體與地方信仰文化力量攜手合作，號召更多民眾投入公益行列，將溫暖與關懷傳遞至社會每個角落。
成美文化園表示，園區始終秉持「成人之美」的精神，不僅致力於歷史文化保存與環境教育推廣，更長期關注社會公益議題。捐血是一項簡單卻能挽救生命的善舉，一袋熱血可能成為病患重獲希望的重要力量，期盼透過本次活動凝聚更多愛心，讓善的循環持續擴散。
為感謝民眾熱情響應，凡於現場捐助250cc熱血者，園區特別準備多項暖心好禮：米屋養心殿寶禮盒：捐血成功即可獲贈米屋養心殿寶米禮盒乙份，以優質好禮感謝民眾熱心公益。 成人之美・文化暢遊：捐血成功即可獲得成美文化園指定期限內免費入園乙次，邀請民眾在行善之餘走進園林，感受文化與自然之美。現烤點心：園區現場提供熱騰騰現烤點心，為捐血民眾補充能量與滿滿幸福感。優質飲品：貼心準備營養飲品，協助捐血後體力補充與身體恢復。
此外，永靖永安宮及甘澍宮也特別提供三山國王小神衣、永保安康織品及高硼矽速開茶杯等精美好禮，為活動增添祝福與心意。主辦單位提醒，參與捐血民眾請攜帶身分證件，並於捐血前保持充足睡眠及正常飲食，避免空腹，以確保身體狀況良好。
成美文化園秉持文化傳承、社會公益與永續發展理念，持續以實際行動回饋社會。未來也將結合企業、公益團體及地方資源，推動更多具正向影響力的公益行動，共同打造更溫暖、更健康且更具永續價值的美好社會。
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