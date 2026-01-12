熱心教育 陳俊雄榮任宜蘭縣家長會長協會第十屆理事長

▲全縣各中小學校長聯合祝賀陳俊雄當選家長會長協會理事長。

【記者 林明益／宜蘭 報導】外號「嘟嘟」的地方知名人物陳俊雄，高票當選宜蘭縣家長會長協會第十屆理事長，11日晚舉行新舊理事長交接就職典禮，產官學軍各界多人到場祝賀，冠蓋雲集，展現陳俊雄在地方的高人脈。

宜蘭縣家長會長協會第九屆、第十屆理事長交接典禮假冬山河香格里拉飯店舉行，卸任理事長林淑玲任內表現優異，帶動協會的團結和諧與向心力，功成身退將理事長職務交棒給新任理事長陳俊雄，除宜蘭縣代理縣長林茂盛親臨主持印信移交，包括羅東鎮長吳秋齡、蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林俊輔、宜蘭市公所主秘林正財、立法委員吳宗憲、立委陳俊宇服務處主任沈頌志及宜蘭縣議會議長張勝德、副議長陳漢鐘、縣議員林義剛、縣議員簡松樹、縣議員陳鴻禧、縣議員謝家倫、縣議員呂惠卿、頭城鎮民代表會主席楊碧村等民代多人及蘭陽地區指揮部指揮官許政輝少將、陸軍153旅政戰主任黃建欽上校、陸軍花防部副主任楊祐勛上校等軍中人士，以及國立宜蘭大學校長陳威戎、國立蘭陽女中校長陳銓、國立羅東高中校長張家豪、國立羅東高工校長洪重賢等教育界多所中小學校長到場觀禮，共同見證這歷史傳承時刻。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛(中)主持印信交接儀式。

此外有來自各地，包括全國高中高職家長會長協會理事長譚巽言、台北市家長會長協會理事長劉夢萍、花蓮縣家長會長協會副理事長包念華、常監朱文正及國立宜蘭大學校友總會、羅東中區扶輪社、宜蘭縣警察局、宜蘭縣體育會等多團體組團前來參加，場面非常盛大。

卸任理事長林淑玲感謝理監事幹部協助，並特別介紹老公江文傑的大力支持讓各項會務都能順利推動，指出任內以「參與不干預、投入不介入、支持不把持、關心不關說」的理念，專心協助縣內公私立各級學校推對校務工作，為家長會與學校做好中介橋梁。

新任理事長陳俊雄畢業於國立宜蘭大學建築研究所，也是該校的傑出校友，事業有成回饋社會，是地方熱心公益的企業家，曾任羅東青商會長、羅東中區扶輪社長、宜蘭縣老人福利聯盟理事長、宜蘭縣警察之友會理事長及羅東北成國小、羅東國中、宜蘭高中等家長會會長職務，現任蘭陽女中校務基金會董事長、宜蘭縣書法學會理事長、國立宜蘭大學校友總會理事長等多職，今又接任宜蘭縣家長會長協會理事長一職，在蘭陽地區可說無人出其右，代理縣長林茂盛應邀監交致詞及頒發理監事當選證書，也特別對陳俊雄其在社會的貢獻付出表示稱許與肯定。

▲第十屆理監事當選人接受縣府頒發當選證書合影。

陳俊雄由夫人前國大代表陳淑暖陪同就職，表示他原本是擔任協會顧問團團長，感謝大家的支持能讓他有更多服務機會，他說「協助、支持、鼓舞」是對內要扮演的任務，任重道遠今後也要加強各學校的互動工作，陳俊雄隨後也頒發第十屆顧問團顧問聘書。

宜蘭縣家長會長協會第十屆理監事名單是：理事長陳俊雄。常務理事游明耀、林進偉、吳憲權、林宜靜。理事李聿凱、林擇源、呂文志、周威逸、陳信南、陳曉佩、盧銘欽、謝文宗、駱宜良、陳世彬。常務監事張聖謙。監事張基垣、徐浩偉、黃金毅、黃祥維。

▲第十屆理監事當選人接受縣府頒發當選證書合影。

第十屆顧問團名單是：顧問團長張清來。法律顧問王清白、法治顧問陳淑暖。顧問江建宏、李信德、吳國賢、林文崢、林素珍、林國慶、林鈺璉、連志峰、許財清、陳銘賀、羅文寶。諮詢顧問陳威戎、王宜達、林聰賢、徐輝明、陳曼玲、陳琨義、曹學仁、曾壁光。

陳俊雄理事長同時也頒聘第十屆幕僚工作團隊，分別有總幹事程沁曦、副總幹事陳書瑤、李乃任、蕭志華、陸資陶。執行長莊家銘、執行秘書張燕慈、李淳瑨、廖憲忠。財務長邱琮珀、副財務長張國偉、李婉莉、游蕙瑜。智庫總召吳傳宗、教育總召林淑芬、聯誼總召林纘義等人。(照片記者林明益攝)