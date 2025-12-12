熱心服務表現亮眼! 南投榮欣志工獲輔導會多項殊榮 - https://www.watchmedia01.com

▲輔導會嚴德發主委(後排右六)率各級長官與南投縣榮服處王怡文處長(後排左六)及榮欣志工團隊合影。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣榮服處處長王怡文日前率南投榮欣志工團隊參加退輔會「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」暨社福機構參訪活動，榮服處志工服務表現深獲肯定，獲頒多項殊榮，王處長感謝志工夥伴無私奉獻及努力，肯定志工服務成果。

▲南投縣榮服處王怡文處長帶領南投榮欣志工共同演出「南投姑娘嫁娶趣」表演節目。（圖／南投榮服處提供）

南投縣榮服處此次獲頒「績優志願服務運用單位」、「績優承辦人員」、另「績優社區志願服務組長」由吳佳蓉組長獲獎及「績優榮欣志工」則有林玉芬、林佳燕、陳秋刀及曾吉賢等4位獲得表揚，頒獎時全場熱烈歡呼，志工們亦感到無比榮耀。南投縣榮欣志工歷來表現亮眼，今年再度被指定於表揚活動中擔任壓軸表演，由王處長帶領南投榮欣志工共同演出「南投姑娘嫁娶趣」，表現出團結活潑熱鬧氣氛，並邀請現場嘉賓共舞，充分展現南投志工的活力與熱情。

▲南投縣榮服處王怡文處長率隊參訪樂昱居家長照機構。（圖／南投榮服處提供）

為提升志工服務的知能，榮服處更安排參訪樂昱居家長照機構行程，透過實地交流，志工們更深入了解長照服務及社福機構的運作，並思考未來服務的多元可能，為榮欣志工增添新的視野與成長。王處長特別表示，未來將持續透過資源連結，強化志工能量，與志工伙伴攜手，為榮民眷提供更完善的服務。

王處長強調，此次活動不僅是肯定榮欣志工多年來的辛勞付出，更是提供志工間彼此學習交流、共同成長重要機會，榮欣志工是榮民服務體系中最堅實後盾，無論是在居家關懷訪視、各項活動支援或榮院服務，只要有需要，榮欣志工總能隨時協助完成任務，未來將持續與各單位交流合作，精進志工服務品質，讓榮欣志工在服務中持續發光發熱。