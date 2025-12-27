熱心民眾幫報案！工人一氧化碳中毒昏迷 下水道同事急呼救

記者楊忠翰／台北報導

台北市林森北路及南京東路一段口發生一氧化碳中毒意外。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區驚傳工安意外，27日凌晨5時許，2名工人在林森北路及南京東路一段口施作下水道工程，其中1人一氧化碳中毒，同事立刻高聲呼救，路人聽聞求救聲協助報案；警消獲報後趕抵現場，先將2人拉至地面，但其中1人已無意識，隨即將2人送醫救治，經醫師搶救後恢復生命跡象，至於意外原因及相關責任尚待調查。

中山分局表示，今天凌晨5時許，勤務中心接獲報案，指出林森北路及南京東路一段口發生一氧化碳中毒案件，警方到場後發現，鄭姓工人（31歲）及蔡姓工人（57歲）正在施作下水道工程，因地底突然飄出不明氣體，加上下水道又是密閉空間，導致蔡姓工人瞬間昏迷。

鄭姓工人見狀立刻呼救，熱心民眾聽聞求救聲，隨即告知正在值勤的義交，義交協助通報北市消防局，警消獲報後趕抵現場，迅速將2人拉出地面，藉以呼吸新鮮空氣，先後將昏迷的蔡男及清醒的鄭男送醫救治。

警方初步了解，2名工人在下水道放置發電機，地底突然瀰漫不明氣體，加上現場環境並不通風，導致蔡男吸入過多一氧化碳而昏迷，所幸經醫師搶救後已恢復意識，警方也同步聯繫李姓工頭到場了解狀況，後續將依規定辦理職災通報。

