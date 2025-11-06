熱心民眾拾獲百萬現鈔意外揪出詐團 警趕出境前逮前酒店經紀

有民眾今年5月於台鐵員林車站男廁內拾獲一只裝有96萬元現鈔的提袋，隨即轉交給台鐵站務人員，意外逮獲以張姓男子為首之詐騙集團。（圖／翻攝畫面）

有民眾今年5月於台鐵員林車站男廁內拾獲一只裝有96萬元現鈔的提袋，隨即轉交給台鐵站務人員。不過由於拾獲金額龐大，警方也對前來「認領」的男子核對身分，同時詢問金錢來源，卻意外發現男子對於金錢來源交代不清，懷疑為詐騙面交款項，最終順藤摸瓜，在張姓主嫌即將出境飛往柬埔寨時將其逮捕，同時逮捕10名收水手與車手，共計查扣100萬餘元的現金。

有民眾今年5月拾獲裝有將近百萬元的現金後，立即熱心的包包交給台鐵站務人員，台鐵獲報後也將現金轉交給鐵路警察局接手。隨後有一名年約25歲的男子前來失物招領，表示自己遺失現金，想詢問是否有人撿獲；但當警方與男子核對身分，加上遺失現金數額龐大，仔細詢問男子現鈔來源時，男子卻對於現金來源交代不清，僅能強調自己遺失現金，讓警方當場起疑，將包包內的現金全數依法扣押。

警方隨後也組成專案小組偵辦，發現有民眾因誤信Line投資群組，向「福毓投資公司」，前後以面交、匯款等方式，5次交付共計400萬餘元，直到警方上門才驚覺遭詐。警方先是逮獲準備前來收水，卻意外因時間差失風，在短短1分鐘內，遭民眾誤以為遺失物撿走的25歲彭姓收水手，隨後在逮獲前來放置現金準備製造斷點的40歲梁姓男子，並因此逮獲2名收水手與4名車手。隨後追根溯源，再逮獲負責控台的蕭姓男子與幕後主嫌張姓男子等共11人。

據悉，年約40歲的張姓男子過去曾為知名酒店經紀，後轉為酒商向酒店販售酒水，卻因故開始從事電信詐騙，成為在台最高「指揮官」。警方獲報後也在今年5月至9月分4波進行查緝，並趕在張姓男子即將飛往柬埔寨之際，於桃園機場將人逮獲到案。

警方清查該詐騙集團相關犯罪事證，發現除本案被害人外，尚有多位被害人仍持續遭詐騙，初步估計遭詐騙金額恐逾千萬元，現正持續清查中。鐵路警察局(刑事警察大隊)呼籲民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。倘遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

