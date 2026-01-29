熱心民眾通報警方守護學童 臺西警迅速聯繫家屬化解危機

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】一名國小學童日前獨自外出不慎迷路，在道路旁徘徊時被熱心民眾發現，所幸即時通報警方協助，讓孩子平安返家。事件發生於日前下午2時左右，該名民眾察覺女童獨自行走於道路上，疑有安全疑慮，立即將她帶至臺西分局東勢分駐所求助。

警方了解狀況後，先行安撫女童情緒，並逐步詢問外出原因與家庭聯絡方式。女童向警方表示，就讀國小五年級，趁家人午休時自行外出，欲前往親戚住處，途中因迷路而不知所措。

員警隨即透過女童提供的資訊聯繫家屬，並妥善照顧其安全，直到母親趕抵派出所接回。女童母親對警方迅速且細心的處理方式，以及熱心民眾主動協助表達深深感謝，也承諾將加強對孩子外出行為的提醒與看顧。

臺西分局呼籲，孩童外出應有大人陪同或事前告知行程，家長與社會大眾共同提高警覺，才能在第一時間發現異狀、及時通報，為孩子打造更安全的成長環境。（照片／臺西分局提供）