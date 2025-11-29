熱心牙醫台中山區巡診！「累到自撞商店」波及4車 車體零件碎滿地

社會中心／羅欣怡報導

蔡姓牙醫今（29日）入山巡診，但疑似恍神自撞。（圖／翻攝畫面）

台中一名65歲蔡姓牙醫，今（29日）前往谷關巡診，但疑似疲勞恍神自撞路邊招牌後，又波及另外4台汽機車，所幸事故僅造成蔡姓牙醫嘴唇撕裂傷，不願送醫，蔡男酒測值為0，詳細事故原因，警方還要進一步釐清。

蔡姓牙醫自撞，車頭半毀，還波及路邊商家的車輛和摩托車。（圖／翻攝畫面）

熱心的蔡姓牙醫師今日到山區進行巡診，下午近2時，行駛在谷關東關路一段時，疑似疲勞駕駛，一個恍神撞進店家門前，接著又撞擊商家招牌，再撞到門前停放自小客車及三部機車，蔡男輕微受傷不願送醫，警方進行酒測，確認無酒駕情事。

挨撞的店家表示，當時聽到撞擊巨響，就看到自家的的車被撞了將近旋轉180度，車子左前方被撞到凹陷，但幸好被門柱攔下，沒撞進店裡，已經是不幸中的大幸。

