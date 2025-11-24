「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡

普發現金1萬近日上路，進而衍生出不少詐騙案件。（示意圖／黃耀徵攝）

普發現金1萬近日上路，進而衍生出不少詐騙案件。有民眾近日聽信網友說法，讓對方代辦普發現金入帳事宜，並按照指示郵寄提款卡和密碼，還自以為聰明地用了平常沒在使用的金融卡，誰知當他去郵局刷簿子時，才發現帳戶資金有多筆異常交易，已經被通報警示帳戶，這才驚覺「幫忙代領」根本是騙局。

內政部「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，他11月初在網路上和網友聊天，對方一副很熱心的樣子，問「你領到政府普發的1萬元了嗎？我可以幫你代辦，很快就能拿到喔！」他一聽真的有點動心，因為之前有關普發現金的消息滿天飛，實在搞不太清楚到底什麼時候領。

受害者表示，該位網友講得頭頭是道，說方面很簡單，只需要「核對帳戶資料」，要他把郵局的提款卡和密碼寄過去，他們就能幫忙「快速入帳」。雖然當下覺得有點奇怪，但對方說得太自然，甚至還聲稱有「政府合作窗口」，讓人信以為真。

於是，當事人按照對方指示，把郵局提款卡和密碼裝進信封，寄到臺中市北屯區某間便利商店，還自以為聰明地用了平常沒在使用的金融卡，「那時我還以為自己在辦正事，完全沒想到這一步，竟是掉進詐騙陷阱的關鍵。」

直到11月中旬，受害人去郵局刷簿子失敗，詢問了櫃員，誰知對方一臉嚴肅地說「先生，您的帳戶資金有多筆異常交易，已經被通報警示帳戶。」他當下整個人愣住，進一步詢問才知道，原來所謂的「幫忙代領」根本是騙局，實際上是詐騙集團利用「普發現金」名義，騙民眾主動交出金融卡和密碼，實在太可惡。

對此，165打詐儀錶板提醒，普發現金發放措施，請連結10000.gov.tw查詢。無論理由，千萬不要寄送金融卡、信用卡，甚至密碼給陌生人。不要相信來路不明人士稱可以協助代領普發現金。收到可疑電話、廣告，請不要理會，並直接向165查證。

