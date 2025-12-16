熱心警民合作 迷途老婦清晨順利返家

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮日前發生一起高齡老婦清晨迷途事件，一名年長婦人被民眾發現獨自坐在忠誠街路旁，疑似身體不適且無法自行返家，隨即報警請求協助，警方迅速到場處理。

北港警分局北辰聯合派出所警員許文哲、蔡承哲到場後，發現老婦人精神狀況不穩，無法清楚說明身分與住址，僅能斷續表示住在自來水廠附近。警方評估其狀況後，耐心陪同並透過對話拼湊線索，沿途走訪鄰近住戶協助辨認。

在多位熱心民眾的協助下，警方最終確認老婦人實際居住於慶華街某處巷內，並成功聯繫上家屬，隨後將其安全護送返家，結束一場驚魂記。家屬表示，所幸有警方與民眾即時伸出援手，避免憾事發生。

北港警分局再次提醒，家中若有失智或高齡長輩，應加強外出陪同與安全防護措施，避免單獨外出，並可事先準備身分辨識資訊，以利在緊急狀況時能迅速協助返家。（照片／北港警分局提供）