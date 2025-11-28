熱心警霸氣手一揮 要還我就捐給弱勢吧

▲員警陳弘瑋熱心辦案並協助民眾，獲得肯定，形容陳員「熱心、大愛又有耐性」，還寫下那句最觸動人心的話「在這寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。」（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 高雄一名男子日前晚間在臺中市西屯區超商購物後準備返家，卻突然發現「糟了！皮夾失蹤了！」。情急之下，他只好趕緊前往第六分局工業區派出所求助。警方追查尚需費一些時間，但男子身上沒現金、也沒網銀，愁眉苦臉那也去不了，員警知悉後自掏腰包1000元給男子得以返鄉，男子返家後越想越覺得這份暖意不能只自己收藏，於是特地在臉書發文大力感。

男子到派出所報案時神情緊張，員警陳弘瑋得知後立刻著手調閱監視器，從畫面中清楚看到一名穿著保全外套、看似五、六十歲的男子彎腰拾起皮夾後離開，陳員與其他同仁則拚命比對、追查到聯繫，一路忙到深夜，協助報案人釐清狀況。

處理告一段落後，陳弘瑋注意到報案男子站在機車旁靜靜發呆，眉毛皺成「倒八字」，彷彿又遇到難題。陳員走過去一問，才知道真正的麻煩來了——男子沒開過網銀、沒帶現金、皮夾又不見，甚至可能連油錢都不夠騎回高雄！

男子苦笑說：「應該……盡量撐撐看吧。」聽到這句話，陳弘瑋連想都沒多想，直接從口袋掏出1,000元塞進他手裡：「這個給你，就不用還我了。如果真的想回饋，可以幫我捐給弱勢團體。」

男子愣住，急忙想交換電話或帳號方便日後歸還，但陳員笑著擺手：「不用不用啦，你們路上小心就好。」就在寒風呼呼的夜晚，派出所門外上演了一幕真正的「人情味」。男子返家後越想越覺得這份暖意不能只自己收藏，於是特地在臉書發文大力感謝，形容陳員「熱心、大愛又有耐性」，還寫下那句最觸動人心的話——「在這寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。」

貼文一出，立刻引起網友狂推，不少人留言表示「這警察太暖了吧！」、「還有這種人，世界很可以」。臺中市政府警察局第六分局長周俊銘表示，員警不僅全力協助調查，更能在最需要的時候伸出援手，暖心之舉是警察表現的最佳寫照，分局將予以肯定與表揚。他也再次提醒民眾，外出務必妥善保管隨身財物；若遇急難或需要協助，隨時都可撥打110，由警方即刻提供協助。

