熱心遇死劫！大樓保全幫住戶倒垃圾 遭「起步垃圾車」撞擊身亡

高雄左營昨晚發生垃圾車交通事故，一名大樓保全遭起步垃圾車撞擊身亡。（翻攝畫面）

高雄市左營區民族一路和重愛路口昨（27日）晚發生一起交通事故，當時有附近大樓保全68歲的莊姓男子協助住戶傾倒垃圾並幫忙疏導人潮，因站在垃圾車前方，遭起步的垃圾車撞擊，經送醫宣告不治。經查疑似垃圾車未注意車前狀況，警方偵訊肇事盧姓駕駛後，依過失致死罪嫌移送法辦。

這起交通事故發生在昨晚8點多，39歲的盧姓男子駕駛垃圾車沿著左營民族一路往北行駛，在重愛路口時，附近大樓保全68歲的莊姓男子站在垃圾車前方，熱心幫忙大樓住戶傾倒垃圾，也執行人潮疏導工作。

豈料，垃圾車駕駛疑似未注意車前狀況，起步後龐大車體撞上莊姓保全，造成莊男當時倒地命危，經消防救護人員緊急到場將人送醫搶救，晚間10點15分仍宣告不治。

垃圾車是在左營民族一路和重愛路口撞上大樓保全，警方獲報到場對肇事盧姓駕駛酒測並調查事故原因。（翻攝畫面）

事故發生之後，警方對肇事的盧姓駕駛進行酒測，酒測值為0，警方訊後先依過失致死罪嫌將盧男移送法辦，針對詳細的案情原因，仍會進一步釐清。

