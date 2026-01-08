熱心一瞬變驚嚇 事故機車未熄火暴衝幸未釀災

裕忠路機車事故現場，熱心民眾試圖協助扶車，卻因未先熄火導致機車突然暴衝，警方提醒行經事故現場切勿圍觀逗留，協助前務必先確保自身與他人安全。( 記者林怡孜翻攝)

記者林怡孜／台南報導

本月七日下午一時許，台南市東區裕忠路發生一起機車交通事故。鄭姓女子(民國四十二年次)騎乘一輛普通重型機車(A車)，自裕忠路由北往南方向起駛；同時間，楊姓女子(民國八十六年次)騎乘普通重型機車(B車)，亦沿裕忠路北往南方向直行，雙方於事故地點發生擦撞。現場後方有一名熱心民眾上前協助扶起事故機車，但因未先將車輛熄火，導致機車油門誤觸加速，車輛隨即往路旁衝出。警方到場時，相關協助民眾已離開現場，所幸未再造成其他人員傷害。

南警一分局表示，事故造成雙方駕駛均有擦挫傷情形，經送醫檢視後均無生命危險，且經酒測確認，雙方皆無酒後駕車情事，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

第一分局呼籲，駕駛人於車輛起駛或變換動向前，務必確實查看後方來車並禮讓直行車輛，同時保持適當安全距離，隨時注意前方路況。此外，民眾行經交通事故現場時，切勿因好奇心而分心逗留觀看，以免影響交通秩序或引發二次事故；若需協助事故車輛，亦應先確認車輛已熄火，確保自身與他人安全。警方將持續加強交通安全宣導，提醒用路人共同維護道路安全。