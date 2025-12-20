熱忱實踐精神 財局志工廖述洽獲終身奉獻獎

南市財稅局志工廖述洽榮獲一一四年志工終身奉獻獎，志願服務精神獲全國肯定。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府財政稅務局志工廖述洽長年以「施比受更有福」為行動目標，投入志願服務超過廿四年，以熱忱行動實踐志工精神，榮獲中華民國志工總會「一一四年志工終身奉獻獎」殊榮。

財稅局長李建賢表示，該局目前有九十七位稅務志工，長期協助各分局推動便民服務及租稅宣導；為激勵及肯定志工伙伴奉獻，每年都會推薦優秀志工參選各種表揚；服務於佳里分局的志工廖述洽以深耕多年服務成果脫穎而出，今年獲推薦參加選拔，獲得肯定實至名歸。

李建賢指出，稅務志工多年來以親切態度與專業經驗協助民眾辦理各項稅務業務，為該局便民服務增添溫度與品質，也恭喜今年獲獎志工夥伴，不僅是對其個人肯定，更是全體志工團隊光榮，也邀請市民加入稅務志工行列，攜手打造更友善、安全、高效率租稅服務環境。