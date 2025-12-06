熱情抱抱後梅洛尼將訪日 日媒：擬1/16與日相高市會談

2025年11月22日，高市早苗在G20峰會，與義大利總理梅洛尼相擁。路透社



日本首相高市早苗上月22日赴南非出席20國集團（G20）峰會，敞開雙臂與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）熱情擁抱的畫面引起全球矚目。日本共同社6日獨家報導，梅洛尼將於明年1月中旬訪問日本，將與高市舉行2人首次面對面會談。

日本政府相關人士5日透露，高市政府正在協調與梅洛尼會談日期，預定1月16日於東京都內舉行。

預料2人會談議題將關注中國和俄羅斯的軍事動向，確認加強安全保障領域合作。

共同社報導，高市和梅洛尼都是女性國家領導人，也都有濃厚保守色彩，這場會談可望成為加深雙方私人信賴關係的機會。

梅洛尼上次訪日是去年2月。此行訪日，日本、義大利及英國一同推動的新一代戰機共同開發等強化安保領域合作，將成為雙方主要議題。

日義政府去年簽署日本自衛隊與義大利軍方相互融通物資等的《物資勞務相互提供協定》（ACSA）。此外，陸上自衛隊最高領導、陸上幕僚長上月正式訪問義大利陸軍，防衛部門之間的交流也在推進。

日義同為七大工業國組織（G7）成員，力主維護和發展自由開放的國際秩序。明年也是兩國建交160周年，會談上料將商定進一步強化雙邊關係。

