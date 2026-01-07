



一碗熱騰騰、滋味濃郁的滷味，不僅是臺灣小吃的經典，更是一位來自中國大陸安徽的新住民曹偉群，用心滷出來的奮鬥故事。她用美味拉近在地饕客的胃，也用熱情的舞步，舞出對這片土地的熱愛與回饋。

曹偉群初到臺灣時，面臨飲食與語言的雙重挑戰，曾一度感到徬徨與不適應，然而她告訴自己必須轉念。為了融入在地生活，她努力學習臺語，從最簡單的打招呼開始，透過看電視、請教鄰居和婆婆，將臺語一點一滴學起來，如今已能流利地與客人應對。

熱情與美味的力量 彰化新住民以滷味舞出新人生味

曹偉群曾在工廠工作的她，因想念家鄉味及生活規劃，萌生了創業的想法，她與先生一同嚐遍臺灣各地滷味，最終尋覓到符合家鄉的口味且經由經驗豐富的師傅教導，學習到滷味好吃的秘訣，並在彰化市創立了京京滷味。從挑選食材、滷汁的比例到口味的調整，每一個細節她都投注了滿滿的用心，將「人情味」與「家鄉味」融合，並搭配自製的麻辣鴨血豆腐與獨門辣醬，逐漸累積口碑，滷味飄香至今已逾10年，成為在地民眾熟悉的味道。

為完成創業夢想，曹偉群也在舞蹈中找到生活的另一份熱情。6年前，她加入新住民協會舞團，儘管原本對舞蹈一竅不通，她仍持續利用假日與新住民姊妹們一同聚會練舞。如今，曹偉群能自信地在舞臺上演出，將這份創業的堅毅，化作舞步中的熱情與力量。

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，新住民透過美食與文化交流，為地方注入多元活力，也能在不同領域找到屬於自己的舞臺，逐步建立穩定生活。另提醒新住民朋友，近期政府推動普發現金1萬元政策，相關資訊應以官方網站公告為準，凡要求提供個人資料或操作ATM轉帳者，皆屬詐騙手法，若接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證。

