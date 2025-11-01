熱情開唱! "告五人.陳綺貞"獻聲呼叫音樂節 歌迷嗨翻
生活中心／綜合報導
今年的呼叫音樂節，首度回歸新北三重大都會公園，規劃四大主舞台，兩天超過40組樂團和歌手，週六活動第一天，樂團告五人、創作才女陳綺貞輪番獻聲，吸引非常多歌迷到場。
樂團告五人：「你就是一切，如果我就是絕對，如果清醒是種罪，就讓愛去蔓延成全每個夜。」下起雨來，也不減熱情，歌迷尖叫聲依舊，樂團告五人週六晚上，現身新北大都會公園。
告五人出席1日的呼叫音樂節，嗨翻歌迷。（圖／民視新聞）
樂團告五人：「我們真的，哪裡缺水可以找我們去唱，好像是真的欸，上次高雄世運最後一首也，浪漫啦遇水則發。」已經到過亞洲多個大城市的"呼叫音樂節"，周末兩天回歸新北市，而且規劃四大主舞台，超過40組樂團和歌手，嗨翻全場。
創作才女陳綺貞壓軸登場。（圖／民視新聞）
歌手陳綺貞：「一顆一顆雨水都落在盒子裡了，一顆一顆雨水都落在盒子裡了」真的是"女神降臨"，創作才女陳綺貞，壓軸登場。歌手陳綺貞：「想要聽你說你都怎麼過，你現在好嗎你微笑點頭。」身穿粉紅色長洋裝，陳綺貞"仙氣"十足，一連唱了好幾首歌，讓歌迷沉浸空靈歌聲，用音樂療癒濕涼的周末假期。
