熱情「支持」賀錦麗新書巡迴演講 共和黨：感謝送我們聖誕禮物

[Newtalk新聞] 去年代表民主黨問鼎白宮的美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）此際正在各地巡迴演講她的新書《107天》（取代拜登競選總統的回憶錄）。《華盛頓時報》（The Washington Times）稍早報導，最熱情相挺的是共和黨人，將之視為提前到來的聖誕禮物。

報導指出，在共和黨人看來，賀錦麗的新書巡迴宣傳的每一站都是又一次機會，可以藉此機會揭露拜登政府的失誤，重提她那些臭名昭著的「語無倫次」言論，並重拾去年大選時川普對她極為有效的攻擊手段。

共和黨策略師、CNN評論員詹寧斯（Scott Jennings）在談到賀錦麗的新書巡迴宣傳活動時說道，「我們應該做的不僅僅是宣傳，」「我們應該付錢讓她做更多的事情。」「她每次公開講話，都會提醒美國人，為什麼自己會在2024年把民主黨趕下台。」

美國佛羅里達州眾議員唐納茲（Byron Donalds）的州長競選活動也再次印證了這一點，他們特意強調賀錦麗將於週四在邁阿密宣傳她關於短暫總統競選的新回憶錄。

唐納德競選團隊首席策略師史密斯（Ryan Smith）在一份聲明中嘲諷前副總統拜登，指出「賀錦麗和拜登的政策讓無數家庭遭受重創，通貨膨脹嚴重，邊境開放，激進的議程削弱了我們的國家。」

《華盛頓時報》報導，賀錦麗在大選失敗後一度低調，哈近幾個月來強勢回歸。她在全美各地奔走，造訪關鍵州，重溫她短暫總統競選的輝煌歷程。

同時，她加強了對川普的攻擊力度，並暗示可能在2028年捲土重來。她對英國國家廣播電台（BBC）表示：「我還沒結束。」她還指出，民主黨在近期的幾場選舉中取得的勝利證明，政治風向可能正在轉變。

賀錦麗最近一次訪問田納西州納什維爾時喊話：「夥計們，我們聲勢正猛！你們都看到了上週二的選舉結果吧？」現場掌聲雷動。「讓我們繼續保持！」

報導指出，賀錦麗打書的巡迴演講引起不少抗議，但聽眾仍十分踴躍。

在芝加哥，超過4000人到場觀看她的演講，而在納許維爾，也有2000人到場。

近期民調顯示，賀錦麗的支持率領先其他可能的2028年民主黨總統候選人，例如布蒂吉格（Peter Buttigieg）以及加州州長紐森（Gavin Newsom）和賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）。

報導指出，賀錦麗正在檢驗自己的政治實力，試圖為民主黨在非選舉年（今年沒有大選也沒有期中選舉）保持強勁聲勢貢獻力量。

共和黨全國委員會則很高興看到賀錦麗來到有「音樂之城」之稱的納許維爾（Nashville），並指出她去年在該選區慘敗。

共和黨全國委員會在X網站上推文：「貝恩（Aftyn Behn）選擇與賀錦麗一起競選，而賀錦麗在田納西州的支持率極低，她在貝恩參選的選區輸了22％。」 「真是個絕妙的選擇！」

