熱愛台灣曾偕妻逛夜市！「哈拉猛男」勞勃許奈德驚傳離婚

熱愛台灣曾多次來台的美國好萊塢喜劇演員勞勃許奈德（Rob Schneider），驚傳與結縭15年的妻子離婚，美媒披露，其妻已於去年12月8日在美國亞利桑那州提出離婚申請，雙方婚姻被形容為「無法挽回」。

勞勃許奈德（左）與妻子派翠西亞（右）。（圖／翻攝IG）

根據美媒《Page Six》報導，法院文件顯示，勞勃許奈德於去年12月12日正式接獲離婚文件，兩人並被要求參加親職教育課程。本月21日，法院另行提交同意判決命令（consent decree），相關內容包括子女扶養、探視安排及贍養費等，並列為機密文件。

現年62歲的勞勃許奈德代表作包括《哈拉猛男秀》、《小姐好辣》，他與37歲妻子派翠西亞（Patricia Azarcoya Arce）育有2名女兒，分別為13歲及8歲，他與派翠西亞於2007年因工作結識，2011年4月在洛杉磯結婚，他曾形容婚禮是「人生中最幸福的一天」。

勞勃許奈德對台灣情有獨鍾，是位標準「哈台迷」，不僅曾帶派翠西亞來台蜜月、觀光，還曾示範如何泡台灣茶，堪稱台灣觀光最佳代言人，2014年曾獲台灣交通部觀光局頒發「台灣觀光貢獻獎」。

