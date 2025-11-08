熱愛工作 冉祥俊曾每周睡開刀房

「外科醫師是用手做事，像人做上帝的工作」。耕莘醫院一般外科主任級醫師冉祥俊，從醫超過40年，開過逾萬台刀，從學生時代開始，就對外科有憧憬，認為外科醫師手裡拿刀，神氣又神奇。熱愛外科的他，曾2次因開刀到半夜，開車回家路上險些出意外。為確保安全，曾經有10幾年，每周有4天睡在開刀房。對他來說，這是有使命感的工作，病患的鼓勵就是他前進的力量。

冉祥俊專長項目包括乳癌治療、乳房重建、腸胃道及肝膽胰炎症及癌症、減重手術、免疫治療等。在病患眼中，他是個耐心、體貼的醫師，人稱「冉伯」。

回憶起從醫的歷程，冉祥俊透露，自己從學生時代就對外科有憧憬，認為這是非常吸引人的一條路。實習期間，大家開玩笑說外科病人是躺著進來，走著出去，內科病人則相反，意思是外科病人重症多，有挑戰性，內科則多為慢性病，拖得比較久。當時的他，從未考慮過走外科是否辛苦，因著熱忱，便毅然決然也做出選擇。

冉祥俊表示，外科醫師的養成，除了念書以外，還需要10年以上的訓練才能獨當一面，此時大多已邁入40歲，這樣的生活對一般人來說是不可思議的。一般人下班後可以享受家庭生活，與朋友聚會，但外科醫師有開不完的刀、做不完的研究，還得隨時因急診病人趕回醫院。

30年前，冉祥俊離開三總，來到耕莘醫院，當時台北南區的醫院不多，許多重症病人都往耕莘送，他也常常工作到深夜。開車回家時，他看到紅燈，知道要踩剎車，但在那一瞬間卻睡著了，車子往前滑行，碰到安全島，他才驚醒，這樣的驚險時刻共發生了2次。從此之後，他不敢深夜開車回家，每周有約4天的時間睡在開刀房，就這樣渡過10幾年，靠太太陪小孩成長。

冉祥俊說，醫師照顧的是一個人，不是一個病，是為了解決病人的問題。至今他仍記得畢業時的宣誓，希波克拉底誓詞提醒他，成為醫師，要為病人謀福利。醫師工作關係到生老病死，希望大家將心比心，了解醫師的辛苦、對病人的認真，多給醫師一點鼓勵。