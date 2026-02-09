熱愛機器人 臺科大學生林睿杰日本賽事表現不俗

林睿杰(中)榮獲四本競賽第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠 Misumi 頒發的「Misumi 特別賞」。(臺科大提供)

2025年，林睿杰曾前往日本參加國際人型機器人競賽「Robo-One」，與來自多國的隊伍同場競技。圖左為林睿杰的人型機器人。(臺科大提供)

林睿杰(右2)榮獲第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠 Misumi 頒發的「Misumi 特別賞」。(臺科大提供)

國立臺灣科技大學不分系大一學生林睿杰，自國中起即開始接觸機器人相關技術，並在實作與競賽導向的學習歷程中，逐步累積機構設計、零組件選用及系統整合等工程能力，2025年，林睿杰前往日本參加國際人型機器人競賽「Robo-One」，與來自多國的隊伍同場競技，最終榮獲第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠Misumi頒發的「Misumi 特別賞」。

林睿杰表示，由於投入時間較早，在人型機器人研發上，長期聚焦於競賽實務與性能優化，包含結構配置、穩定度調校及整體完成度提升等關鍵面向，並逐步與產業需求接軌。這樣的背景，讓他在參與國際賽事時，能將多年累積的實作經驗具體呈現在作品中。

林睿杰也將在校外累積的實務與競賽經驗，帶回校園中繼續深化，此外，他也與民間教育機構合作，開設人型機器人軟硬體整合課程，將實際競賽與製作經驗轉化為教學內容，延續產學連結精神。透過教學與實作並行的方式，結合臺科大的學習資源與自身多年實務經驗，培育具備實作能力的人型機器人基礎人才，回應當前市場對相關技術人才的需求。

林睿杰從國中開始接觸機器人，至今約六年，很感謝學長蔡昇恩的帶領。而他一路從新手、學長到成為老師，過程並非一帆風順，也經歷許多瓶頸與挫折。選手時期才明白，最大的對手其實是自己；如何讓顫抖的雙手穩定下來，如何在壓力下保持冷靜，往往比技術更重要。成為老師後，最困難的是如何讓學生真正學會。看著學生逐漸成長，甚至站上舞臺發光發熱，那份成就感遠超過自己獲獎的喜悅。他認為從選手到老師的歷程，不只是角色的轉換，也是責任與心態的蛻變。