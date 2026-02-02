熱愛生命文教基金會中彰榮家春節送暖
▲熱愛生命文教基金會專程蒞臨中彰榮家中正堂舉辦春節送暖公益表演活動。（記者方一成攝）
二0二六年寒假假期甫開始，關懷不打烊。熱心公益的財團法人熱愛生命文教基金會專程蒞臨中彰榮家中正堂舉辦春節送暖公益表演活動，以音樂傳遞祝福與溫情。榮家主任呂德義率服務團隊熱烈歡迎，現場氣氛溫馨熱絡，洋溢濃濃年節氛圍。
本次公益演出由基金會所屬團隊擔綱，二十六名成員多為弱勢孩童，平時透過聚會學習與反覆排練，走入各地進行公益演出。基金會執行長方嘉綺表示，榮民長輩一生為國家與社會付出，值得後輩敬重與感念，因此特別安排此次公益表演，希望透過歡樂的音樂饗宴溫暖榮民伯伯、阿姨們的心，同時也讓孩子們在舞台上自我展現、建立自信，實踐關懷與回饋社會的精神。
活動中，孩子們以吉他、薩克斯風、烏克麗麗、小提琴及木箱鼓等多元樂器演出，並演唱長輩耳熟能詳的民歌組曲與經典老歌。悠揚的旋律與真摯的歌聲，讓長輩們在聆聽孩子們奮發向上的生命故事之餘，也沉浸在優雅且歡樂的過年氣氛中，臉上不時露出感動笑容。為鼓勵孩子們持續向前，不少長輩更以實際行動支持，踴躍購買孩子們製作的義賣品或捐款響應，現場愛心流動、溫情滿滿。
此次活動亦獲得明根股份有限公司愛心響應，捐贈律動與活動輔助器材，提供榮家於日常活動與團體課程中使用，協助促進長輩肢體活動、延緩身體機能退化，並由健康管理師於現場指導長輩實際體驗。基金會表示，透過引薦企業共同參與公益活動，讓關懷在寒冬中持續延伸。
中彰榮家主任呂德義今（二）日表示，誠摯感謝財團法人熱愛生命文教基金會用心準備精彩演出，孩子們以充滿活力的音樂與舞蹈，成功串聯青銀世代情感，為榮家注入正向能量，豐富住民長輩的精神生活，也讓春節前夕更添溫馨感動。
