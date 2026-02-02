熱愛生命文教基金會義演 用音樂陪伴榮家長輩

記者黃清衛／綜合報導

財團法人熱愛生命文教基金會日前由執行長方嘉綺率領一群弱勢孩童，前往雲林榮譽國民之家辦理公益關懷活動，以音樂表演與溫暖陪伴，為榮家長輩帶來充滿感動的時光。

活動中，孩子們精心準備多首音樂演出，包括吉他彈唱、薩克斯風演奏等，悠揚旋律在會場中流轉，長輩們專注聆聽，隨著節奏輕輕擺動身體，臉上洋溢著溫暖笑容，現場氣氛溫馨感人。

除音樂演出外，孩子們也參與公益義賣行動，販售咖啡禮盒、蛋捲、餅乾、杯墊、馬克杯等手作商品，在學習自立與負責的過程中，實踐「手心向下」的助人精神。基金會期盼透過實際行動，讓孩子在付出中學會感恩與分享。

此次活動同時獲得明根股份有限公司（B. Green Technology Co., Ltd.）支持，捐贈律動與活動輔助器材，提供雲林榮家於日常活動及團體課程中使用，協助促進長輩肢體活動與互動交流，讓關懷能持續融入日常生活。

方嘉綺表示，希望透過陪伴與音樂，讓孩子學習回饋社會，也讓榮家長輩感受到被重視、被關懷的溫度；雲林榮家長輩們對孩子們的到來感到十分開心，紛紛表示這是一場充滿溫度與感動的美好相遇。

活動最後，雲林榮家主任張筱貞特別頒發感謝狀，肯定基金會長期投入公益、為社會注入正向力量，並感謝孩子們以音樂溫暖榮家長輩的心；多位住民長輩在欣賞表演後豎起大拇指稱讚孩子們「好棒」、「有前途」，整場活動在愛與傳承的氛圍中圓滿落幕。

孩子近距離演奏吉他，彈唱歡樂曲目溫暖長輩們的心房。(雲林榮家提供)

孩子們帶來動人的樂曲，長輩們隨著節奏開心拍手唱和。(雲林榮家提供)

熱愛生命文教基金會的孩子們與雲林榮家長輩開心合照，拉近跨世代的距離。(雲林榮家提供)