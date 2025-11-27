熱愛麵食與重口味！50歲男「3個調整」成功停用30年降壓藥 營養師揭關鍵
50多歲的A先生，身為高科技廠長，卻從高中起就因家族性高血壓而日日服藥，整整30年。他熱愛麵食與重口味，早餐習慣更是肉排蛋吐司配濃茶，日積月累下體重攀升，甚至伴隨中度脂肪肝與心悸。原本，他以為這就是與藥物為伍的一生。然而，在專業營養師與醫師團隊的密切合作下，經三個月的飲食與生活型態調整，A先生成功「停藥」！
30年降壓藥物 停藥的轉捩點
營養師媽媽曉晶的生活筆記指出，這背後的關鍵，正是「營養力」策略與得舒飲食（DASH Diet）的力量。A先生過去因忙於廠務與接送孩子，鮮少運動。長期外食、對麵食情有獨鍾（例如牛肉麵），已是生活常態。半年前，他甚至出現心悸與輕度打呼的問題。直到某天，護理師語重心長地提醒他體重過高，才讓他真正警覺。於是，他決定勇敢踏出這一步，接受營養師的三個月飲食計畫：大幅減少麵食與油炸物，積極增加蔬菜攝取，並完整導入得舒飲食的核心原則。不可思議地，短短一個月，A先生體重顯著下降，血壓也穩定降至120以下，加上每週三次的慢跑習慣，醫師親口宣布：「您可以停藥了！」
根據國際權威期刊《Int J Hypertens》的系統性回顧，得舒飲食（DASH Diet）能有效降低血壓、改善整體飲食質量，甚至能有效節省醫療開支。這也明確印證了A先生的案例並非特例，而是有堅實科學依據的成果展現。
為何飲食調整，竟能超越藥物成效？
許多人誤以為「控制血壓」單純等同於「少吃鹽」，但事實上，更全面且有效的策略是「多蔬菜、多鉀、少鈉」。得舒飲食的核心精髓在於大量攝取蔬果、全穀雜糧、低脂乳品，同時減少紅肉與加工鹽分的攝取。這套飲食法，旨在透過天然食物的組合，從根本上改善身體的代謝與循環。
權威研究指出，《Rev Med Suisse》證實，膳食中增加鉀的攝取能顯著降低血壓與心血管事件風險，這與過量鈉攝取所造成的傷害形成鮮明對比。此外，《Mol Nutr Food Res》的回顧也提到，鉀鹽與鎂鹽可作為理想的鹽替代品，在高血壓患者的飲食中兼顧美味與健康。這些科學發現清楚說明，飲食本身，正是我們身體最強大、最自然的降壓「良方」。
A先生「做對」的三件事 你也能做到
1、麵食不再是主角：調整為假日偶爾享用，且份量改為小碗，並務必搭配足量青菜。
2、早餐全面升級：告別肉排蛋吐司，改為全麥吐司搭配水煮蛋與新鮮番茄，營養均衡又健康。
3、蔬菜份量翻倍：確保每餐都能吃到比原先多一倍的蔬菜，攝取足夠的膳食纖維、鉀與鎂。
這些看似微小的改變，卻帶來了巨大轉折。根據《Am J Health Promot》的隨機對照研究，僅透過烹飪課程（強調香草、香料搭配蔬菜），受試者在6週後鈉與脂肪攝取顯著下降，同時纖維攝取與血壓均有明顯改善。換句話說，「懂得如何吃」遠比「一味少吃」來得更重要且有效。
掌握三大「營養力」關鍵 輕鬆控血壓
《Food Funct》的研究回顧更指出，小麥、燕麥、大麥、糙米等不同全穀類含有獨特的生物活性物質，能發揮抗發炎、調節血糖與心血管保護作用。這也完美解釋了為何A先生將早餐改成「全麥＋番茄＋水煮蛋」，能同時兼顧飽足感與心血管的雙重保護。
1、蔬菜大幅增加：豐富的鉀、鎂與膳食纖維能有效平衡體內鈉離子，直接幫助降低血壓，促進血管健康。
2、減鹽飲食習慣：積極避免加工食品，減少醬汁使用，讓身體逐漸擺脫高鈉負擔，血壓自然回穩。
3、全穀取代精緻澱粉：選擇全穀類取代白米麵包等精緻澱粉，能增加飽足感，避免血糖與血壓劇烈波動，穩定能量。
立即行動！ 三步驟「降壓計畫」
1、一餐一碗半青菜：確保每日至少攝取5份蔬果，讓身體充滿活力。
2、湯頭減半鹽：享用牛肉麵、火鍋時選擇清湯底，或是不喝湯，避免隱形高鈉陷阱。
3、全麥取代白麵包：將早餐的精緻澱粉替換為全麥選項，為穩定血壓打下良好基礎。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
