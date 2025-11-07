熱戀期都叫寶貝…女友一句「我叫什麼名字」答案讓她怒喊：根本沒在尊重！

一名女子竟被男友忘了本名。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

在戀愛中的情侶，大多都會使用愛稱呼叫彼此，然而一名女網友近日發文抱怨，與男友熱戀1個月、天天視訊的她，竟被對方忘記本名，讓她氣得直呼：「根本沒在尊重！」文章曝光後頓時掀起爆笑與共鳴，不少人自曝曾寫錯、叫錯另一半名字的經歷，也有網友調侃：「叫寶貝才不會叫錯，海王都這樣！」

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「男友不知道我本名」的文章表示，她與男友交往近1個月多時光，基本上1週見面一次，但每天都會通電或視訊聊天，由於正處於熱戀期，因此平日聯繫都會互稱呼對方為「寶貝」。不料，原PO這天心血來潮問與男友進行快問快答，才因此問出「寶貝，我叫什麼名字」的題目，沒想到對方竟回道：「怎麼突然問我這個問題」、「太久沒說，我忘記了」。

對此，原PO對於男友的回答也非常傻眼，認為自己平常也沒有叫男友的本名，但她從未忘過對方的名字：「根本沒在尊重欸！你女友叫什麼名字都不知道？我該放生嗎？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛分享自身與另一半的類似經歷：「我跟我老婆剛在一起1年的時候，有天被她發現我1年以來一直寫錯她名字，我整整哄了3天！整整3天！最後靠高雄榮總這的同記肉圓，她才消氣，為了買它，也是騎車騎了2個多小時」、「我跟我老公網路認識的，後來在一起他都叫我網路的名字，結果他爸媽以為那是我的本名，都叫我網路的名字，後來有東西寄到家裡，他們才知道我的本名」、「我結婚印謝卡印錯老婆名字，還花500跟婚紗公司一人出一半重印！」

不過，也有網友調侃原PO男友：「叫寶貝才不會叫錯啊，等下叫錯怎麼辦啊？跑出別人名字怎麼辦」、「可能每個都統一叫寶貝，才不會叫錯」、「我只能說名字是一個人的基本，連名字都記不住的根本沒在尊重」、「海王的萬用寶貝啊！這樣才不會叫錯」、「可能太多個了記不住？」



