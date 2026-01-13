熱戀種草莓1／掰了邱思琹 郭方儒雨中陪新歡大跳

掰了邱思琹，郭方儒也不寂寞，本刊直擊他跟女星陳詩穎在台北市信義區百貨約會。（圖／本刊攝影組）

電視界大老郭建宏的兒子郭方儒，去年中跟女星邱思琹分手，稱以工作填滿情傷，還大度祝福前任。這份「填滿」的速度比想像中還快，時報周刊CTWANT直擊郭方儒身邊早有新歡相伴，對象是跟他同齡、25歲的演員陳詩穎，約會時黏踢踢，疑似「草莓」的痕跡直接大方掛在脖子上，還陪著女方在台北市信義區「大跳」。

郭方儒脖子上有塊明顯的瘀青，貌似是「草莓痕」。（圖／本刊攝影組）

郭方儒在講話時，手非常自然就搭上陳詩穎的肩膀。（圖／本刊攝影組）

12月12日晚間，晚間7點多，郭方儒跟陳詩穎現身信義區百貨公司，連上個廁所都要同行。回到休息區後，兩人肩並肩坐在一起，肢體互動自然，可以明確判斷兩人就是情侶關係。細看郭方儒脖子上有一道清楚的「草莓痕」，想必應該就是女生贈與的「愛的印記」吧！才剛結束上一段與邱思琹的戀情，男女雙方都快速有了新歡。

陳詩穎在街頭大跳，郭方儒就在人群中當觀眾。（圖／本刊攝影組）

不被下雨影響，陳詩穎完成大跳任務，郭方儒也湊近看拍攝成果。（圖／本刊攝影組）

8點鐘左右，一行人來到戶外街道，陪陳詩穎拍攝舞蹈影片。天氣掃興、雨滴無預警亂入，但陳詩穎沒有被影響到，完全擋不住她想「大跳」的心，即便地板溼答答，陳詩穎坐在地上開場，把信義區的氣氛拉到最高。郭方儒則在一旁觀賞，拍攝一結束，他也在旁一起檢視女孩們大跳的影片，結束後，陳詩穎露出滿意的笑容，兩人共撐一把傘，友人則在一旁起鬨嬉鬧，可見他們的情侶關係並不是秘密。

郭方儒餵食陳詩穎炸雞，兩人共享口水，熱戀期的甜蜜全寫在臉上。（圖／本刊攝影組）

陳詩穎一邊講話一邊伸手攬住郭方儒的脖子，動作十分親暱。（圖／本刊攝影組）

郭方儒不時勾著陳詩穎，關係已不言而喻。（圖／本刊攝影組）

4人找了個地方合影留念，接著在廣場的美食攤販購買炸雞和飲料。熱戀中的情侶果然少不了甜蜜蜜的互動，郭方儒先咬了一口雞塊，接著拍拍正和友人聊天的陳詩穎肩膀，女方轉過頭毫不猶疑地一口咬下，完全不嫌棄男友口水，接著陳詩穎伸手摸摸郭方儒的頭，而郭方儒隨後一個霸氣勾肩將她擁入懷中。

晚間10點左右，送走兩位電燈泡友人後，郭方儒帶著女友轉戰另一家百貨公司繼續逛街，浪漫地做起客製化手機殼，連手機殼都要湊成一對才甘心。

對於是否與陳詩穎交往，郭方儒本人大方回應：「我們在正常相處當中，謝謝關心喔！」

陳詩穎（後排右）也在社群分享當天在信義區跳舞的片段。（圖／翻攝自陳詩穎IG）

