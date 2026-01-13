熱戀種草莓2／竟是陳立農前女友！郭方儒新歡緋聞史吸睛

本刊直擊郭方儒與女星陳詩穎交往中。（圖／本刊攝影組）

郭方儒去年中跟交往3年的女星邱思琹分手，感情世界並未空白太久，時報周刊CTWANT捕捉到現任是25歲的陳詩穎。要介紹陳詩穎，她9歲開始當童星演戲，演過陳意涵、陳庭妮角色的童年時代，累積作品不少，但篇幅不算多，不過她其實有個更精彩轟動的「代表作」，是她有個大咖前緋聞男友陳立農。

陳詩穎跟郭方儒合作《百分之一相對論》，可能因此發展出戀情。（圖／翻攝自陳詩穎IG）

最近陳詩穎（前排中）在郭方儒執導的《百分之一相對論》露臉。（圖／翻攝自陳詩穎IG）

郭方儒（左一）與陳詩穎（右一）在2021年曾合作戲劇《如果花知道》，巧的是前任邱偲琹（左二）也有演出。（圖／本刊攝影組）

陳詩穎長相甜美，擁有水汪汪大眼，曾被網友評價她神似韓星閔孝琳，學生時期更登上PTT表特版，豐滿身材跟一雙美腿受到討論。她當時在同齡學生圈小有知名度，曾演出《閃亮的日子》、《偷心大聖PS男》、《妻子們的戰爭》、《真愛找麻煩》等，2021年她演出郭方儒父親郭建宏製作的《如果花知道》，可能因此跟郭方儒結緣，但巧的是邱偲琹也在該劇中演出，三人曾同劇同台，最近她也在郭方儒執導的《百分之一相對論》露臉。

陳詩穎曾被傳跟陳立農交往。（圖／翻攝自網路／陳詩穎IG）

而撇開作品，陳詩穎最顯眼的標籤，莫過於「陳立農前緋聞女友」。她有著一段讓無數「農粉」集體失戀的緋聞，2018年陳立農在大陸綜藝節目《偶像練習生》爆紅，陳詩穎當時就被爆出是陳立農的女友，兩人當時同為南強工商學生，還曾一起為學校拍宣傳照。

陳詩穎是童星出身，9歲就開始演戲，曾演過陳庭妮的童年。（圖／翻攝自網路／陳詩穎IG）

據當時的報導，有爆料者提供學校同學的發文截圖「看到妳跟陳立農在一起，我覺得非常難過」，大陸紛絲更挖出陳詩穎跟陳立農同穿情侶裝的照片，還有截圖佐證陳詩穎與陳立農家人的互動，坐實那段情。當時陳立農經紀公司老闆Andy輕描淡寫回應：「17歲高中生彼此友好，沒什麼大不了。」

對於是否與陳詩穎交往，郭方儒本人大方回應：「我們在正常相處當中，謝謝關心喔！」

