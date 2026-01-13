熱戀種草莓3／郭方儒與邱偲琹曾交往3年 女方換愛韓國帥歐巴

郭方儒（左圖左）是電視界大老郭建宏（右圖左）的兒子，如今他現在又演又導。（圖／報系資料照、映畫提供）

電視界大老郭建宏的兒子郭方儒曾與女星邱偲琹交往，兩人態度大方公開，社群上也留下不少甜蜜的痕跡，不過從去年5月邱偲琹陪郭方儒慶生後，他就未再更新發文，雖然與邱偲琹撫腰的親暱畫面依然保留著，但時報周刊CTWANT在去年8月底就接獲讀者爆料女方與一名男子在台北市信義區十指緊扣，10月本刊也捕捉到她與一名韓國新歡打得火熱，才確認這段3年情早已劃下休止符，而郭方儒也戀上女星陳詩穎。

邱偲琹跟郭方儒工作拍戲結緣，從2021年《如果花知道》第一次合作，2023年拍《生命捕手》時男方追求成功。（圖／報系資料照／東森提供）

邱偲琹在2023年拍攝《生命捕手》時，跟郭方儒相戀，男方陪伴她走過憂鬱症低潮，感情看似穩定，她還曾積極表示：「可以是希望（結婚），就順其自然。」但當時邱偲琹也有考慮到郭方儒年紀比她小兩歲，有跟郭方儒討論過結婚想法，主要考量是經濟，覺得應該要買房、經濟無壓力再結婚，並說兩人因此都很努力工作存錢。

邱偲琹跟郭方儒過去戀情很公開，曾在社群上大方放閃。（圖／翻攝自邱偲琹IG）

不過去年下半年邱偲琹被媒體問到結婚計畫時顯得吞吞吐吐有口難言，相較以往大方的態度，她突然改口「沒有求婚，沒有喜訊，27歲以後沒有結婚就不會結了」、「我還這麼年輕，還在相處的過程中」，由於邱偲琹曾表示希望在27歲結婚，去年正好就是27歲她理想的年紀，只是早在兩年前郭方儒就曾說她的結婚對象「不一定是我」，感覺兩人對未來的想法並不一致，最後果真也沒能走下去。

本刊去年10月直擊邱偲琹已另結韓國歐巴新歡。（圖／本刊攝影組）

