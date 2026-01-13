熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌

童星出身的陳詩穎可愛的臉蛋從小到大都變。（圖／翻攝自陳詩穎IG、網路）

郭方儒的新女友陳詩穎曾是童星出道，演藝履歷頗長，更曾演出多位一線女星的童年角色。演藝圈中有不少像她一樣是「觀眾看著長大」的國民女兒，如今的發展都大不相同。

紀欣伶小時候曾與包括大S等許多大明星對戲。（圖／翻攝自紀欣伶IG）

紀欣伶曾在2010年與言承旭和Ella在《就想賴著妳》中對戲，那時年紀還小並不知道演對手戲的是大明星，也拍過不少作品，但國中以後因身高受限沒辦法再演小孩，她曾透露自己試鏡沒人要，突然就什麼都停了，也遭遇過霸凌對待，甚至還有同學成立「反紀欣伶社團」，撐過了那段時間後，如今的她除拍戲還參加選秀及實境節目，繼續努力在演藝圈發展。

陳亮彤拍過《紅衣小女孩》，如今還是啦啦隊員。（圖／翻攝自陳亮彤臉書）

陳亮彤7歲時出演《紅衣小女孩》，也曾在《多情城市》中一人分飾雙胞胎「思思」和「念念」，現在已經18歲升高三，近來她演出公視人生劇展《可以不要再想念我了》，更成功入選洋基工程籃球啦啦隊，成為全台灣年紀最小的啦啦隊女孩，希望多元化發展。

于卉喬曾因小學時拍攝《我們與惡的距離》爆紅，現在已經是個大學生。（圖／報系資料照／公視提供、翻攝自于卉喬臉書）

于卉喬（喬喬）5歲時就以哭泣影片在網路上爆紅，曾在多部影視作品中演出，9歲時以《母親節快樂》獲得金穗獎學生組個人單項表現獎最佳演員獎。2019年拍完《我們與惡的距離》升上國中便專心於課業，期間爆出父母離異爭撫養等糾紛，18歲的她目前世新大學公共關係暨廣告學系，在社群分享大學生活，仍有不少當年的粉絲支持著她。

