熱搜！朱孝天認1隱疾害他走音 自爆假唱「合體F4唱走音」

以朱孝天大頭貼發文留言截圖，自爆假唱。取自微博/右圖取自朱孝天IG



F4成員朱孝天登上熱搜，以「朱孝天」3字和大頭貼帳號的留言被截圖在網路上瘋傳，爆料自己因病唱歌容易走音，但最後公開的影片卻是正常的，暗指「大家可以琢磨一下」，再度掀起假唱爭議。

朱孝天的留言截圖提及，自己的耳朵因為噪性傷害，會持續耳鳴，造成他唱歌的時候會走音，但他依然堅持全開麥，稱那兩場演唱會（指大巨蛋和北京鳥巢）自己走音，但放出來的視頻卻沒有，強調自己有保留證據等。更喊話粉絲截圖傳出去。

截圖的留言指自己假唱，在網路上掀起議論。網友表示「自己沒本事巡演，還想要怪誰」、「人家公司嫌他唱的難聽，官攝修個音還修出錯來了」。

