熱氣球嘉年華縣民優惠停車措施出爐 享二百元無限次停車

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熱氣球嘉年華「縣民優惠停車措施」出爐，享二百元無限次停車。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

夏季年度觀光盛事、台東縣府辦理「二０二六年台灣國際熱氣球嘉年華」，即將自七月四日至八月二十日(每週二為公休日）在鹿野高台熱鬧登場。縣府特別推出活動期間「縣民優惠停車場」措施，享二百元無限次停車，十五日起開放預先申辦，歡迎符合資格民眾在活動結束日前完成申辦。

縣府表示，熱氣球嘉年華每年都吸引大批人潮，無論大、小車輛（客、貨車）、機車都需收取入園清潔維護費，為回饋鄉親特別推出縣民優惠停車，凡設籍台東縣，或在台東縣內服務、就學者均可申請，停車時段不限，惟每日提供一百格車位，額滿為止。

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申辦時間自六月十五日起至八月二十日活動結束日為止，每日上午八時至下午五時，民眾可前往「台東縣民服務中心」台東市博愛路二七五號指定窗口辦理，申辦時攜帶身分證、工作證、學生證等相關證件，以及本人或家人汽車行照即可申請；車籍不須設籍在台東縣。

縣府提醒，縣民優惠停車是為服務在地縣民、在台東服務及就學民眾所規劃，租賃車、營業車輛不適用，另車牌開頭為「Ｒ」的公司行號車輛也不在受理範圍內。活動期間縣民優惠停車場每日車位有限，採停滿為止，請民眾提早規劃行程並配合現場交通指引。