熱氣球與紙船載夢！ 「我的遠方」客家音樂影像展登場





臺北市政府客家事務委員會即日起至 115 年 6 月底，於臺北市客家文化會館推出「2025 臺北客莊音樂影像故事－我的遠方」成果展。本展延續《我的遠方》音樂會脈絡，以「世界客家」為核心，透過音樂、影像與裝置藝術，細膩勾勒出外國人在臺、以及臺灣客家人走向海外的跨國移動故事。展場設計融入熱氣球與白色摺紙船等意象，隱喻「帶著走的家」，邀請民眾感受客家文化在世界流動中的堅韌生命力。

本次展覽聚焦兩大敘事主軸，將田野調查與深度訪談轉化為極具渲染力的空間敘事：

跨國生命經驗： 深入探訪「外國人在臺灣參與客家事務」與「臺灣客家人走向世界」的真實案例，探討身分建構與情感認同。

音樂轉化力量： 展示音樂創作者如何將受訪者的生命經驗轉化為音符與歌詞，讓抽象的文化遷移具象化，呈現當代客家在全球版圖中的多元樣貌。

創意裝置藝術：熱氣球與摺紙船象徵文化的流動與承載

展場空間巧妙運用視覺意象，引導觀眾進入《我的遠方》的情感世界：

夢想起飛： 入口處設有大型熱氣球展板，象徵客家文化隨著夢想移動，搭配「誰從遠方來、誰到遠方去」的文字，開啟讀者對遠方的想像。

帶著走的家： 展區前方特別設置白色摺紙船裝置，隱喻人在移動中承載的文化記憶，猶如一艘航行於世界海洋中的小船，隨時隨地連結家鄉與他鄉。

海浪意象： 展板下方以藍色海浪視覺貫穿，傳達客家文化如水般流動、延續且在交流中持續匯聚的精神。

數位與實體並進：跨越時空的感官饗宴

臺北市客委會表示，展覽不僅是音樂會的回顧，更是一場深度的文化實踐，透過多重感官讓觀眾反思自身位置。

展覽資訊： 臺北市客家文化會館一樓（展期至 115 年 6 月底）。

數位專輯： 《我的遠方》數位音樂作品將陸續上架至



YouTube、Bandcamp、StreetVoice 及官方網站，讓無法親臨現場的聽眾也能在雲端共感這份跨地域的感動。

誠摯邀請民眾走進展場或在線上聆聽，看見臺北這座城市如何成為世界客家故事自然交會、彼此映照的舞台。更多詳情請至臺北市客委會官網或「臺北客家」臉書粉絲專頁查詢。

