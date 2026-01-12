熱水器安裝5原則！天冷頻傳一氧化碳中毒案

▲熱水器安裝不當！高雄一週連傳2起一氧化碳中毒案，消防局列「5要」原則。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 寒流來襲，洗熱水澡是一件非常享受的事情，但若因為燃氣熱水器安裝不當，造成通風不良，很有可能發生一氧化碳中毒事故，高雄市消防局今（12）日表示，上週發生2起一氧化碳中毒事故，造成8人送醫治療，特別提醒民眾應依環境通風條件，選擇正確型式熱水器，並列出安裝「五要」原則。

依據內政部消防署統計資料顯示，109年至113年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件約有79.51%發生於12月、1月及2月等氣溫較低之月份，民眾常因燃氣熱水器安裝不當，使用時亦未保持環境通風，而使一氧化碳中毒風險遽增。為提醒民眾注意燃氣熱水器使用安全，每年12月至翌年2月為一氧化碳預防季。

高雄市消防局表示，常見居家一氧化碳中毒原因，主要是燃氣熱水器安裝不當，例如：將屋外式熱水器安裝於室內或通風不良場所，或是屋內式熱水器未正確裝設排氣管。另屋外式熱水器原本應安裝在室外環境，但也常見民眾裝設於陽台，卻加裝窗戶，或是陽台堆積雜物、晾曬衣物等，也會造成空氣不易流通，一樣有產生一氧化碳之風險。

▲選擇正確型式熱水器，並注意安裝「五要」原則（圖／高雄市消防局）

因此，應依環境通風條件，選擇正確型式熱水器，並注意安裝「五要」原則：

一、要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。

二、要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。

三、要安全安裝：由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

四、要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

五、要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

另外，提醒民眾如果在使用燃氣熱水器或爐具時，出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，就要警覺有可能是一氧化碳中毒，此時應立即停止使用，打開門窗通風，並離開現場前往室外，身體不適時應撥打119電話求助。

