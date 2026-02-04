熱水器通風不良釀中毒 侯：五要原則遠離危險

《圖說》消防人員居家訪視，針對具中毒風險的環境提供改善建議。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府鑑於近日寒流接連來襲，氣溫驟降，民眾使用燃氣熱水器頻率提高，呼籲市民務必留意居家通風環境，慎防一氧化碳中毒風險。例如，土城區於昨〈3〉日即發生疑似因熱水器安裝不當，導致一家七口出現頭暈、肢體無力等一氧化碳中毒症狀送醫的案例，所幸即時發現，未釀成更嚴重傷害。

市長侯友宜表示，燃氣熱水器使用安全不可輕忽，民眾應確實遵守「五要原則」，包括要選擇安全品牌、正確型式、專業安裝、定期檢修及保持通風，切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的憾事。

《圖說》校園宣導。〈消防局提供〉

他說，為降低中毒事故發生，市府持續透過多元管道加強宣導一氧化碳中毒防範觀念。除運用報紙、廣播等傳統媒體外，也結合新媒體平台，如新北消防「發爾麵」臉書粉絲專頁、Podcast及網路新聞媒體進行宣導，並於台鐵、捷運等公共運輸空間設置燈箱廣告，提升民眾接觸相關資訊的機會。

消防局長陳崇岳指出，每年冬季皆屢見因燃氣熱水器燃燒不完全而導致一氧化碳中毒的事故。統計顯示，多數肇因為屋外型熱水器錯誤安裝於室內，或陽台遭封閉改裝，加上天冷緊閉門窗，導致通風不良。屋外型燃氣熱水器若未設置於通風良好環境，燃燒時容易因空氣不足產生一氧化碳，並在室內累積，進而危及生命安全。

《圖說》活動設攤宣導。〈消防局提供〉

他說，消防局規劃多項實體宣導作為，包括深入校園推動防災教育，讓安全觀念從小扎根；辦理社區宣導活動，強化鄰里防災意識；並結合市府及各區公所活動設攤宣導，主動向民眾說明熱水器正確使用方式。此外，消防人員也會主動訪視住家，針對具中毒風險的環境提供改善建議，並協助媒合合格業者。

此外，為提升民眾汰換不合格燃氣熱水器的意願，消防局每年編列預算，補助市民改善居家一氧化碳中毒風險。低溫期間，市府同步啟動防寒機制，透過里長廣播、行政區公共場所LED跑馬燈、有線電視字幕等方式加強宣導，並由各公所發送文宣，提醒市民注意用氣安全。