熱水器一氧化碳中毒防範 竹市消防局提醒注意環境通風

新竹市消防局宣導正確安裝熱水器避免一氧化碳中毒。





天氣入冬以來已有大陸冷氣團來襲，新竹市消防局提醒市民留意氣溫的變化，適時增減衣物以免著涼。消防局表示，為避免發生一氧化碳中毒意外，提醒市民居家使用爐火、炭火、燃氣熱水器、密閉車庫內長時間發動車輛等，均應保持室內通風良好，避免產生一氧化碳造成中毒事件。

消防局表示，若發現家人疑似發生一氧化碳中毒現象，應立即撥打119電話求救，並在救護車未到達前立即打開所有門窗，讓新鮮空氣流通，並關閉使用中的燃氣器具（如熱水器、瓦斯爐），接著將患者移到空氣流通的室外，並鬆開衣物、抬高下顎。

消防局說明，家中燃氣熱水器設置位置或種類不當，易造成一氧化碳中毒事件發生，熱水器如裝設在室內，必須使用強制排氣型熱水器或安裝電熱水器、太陽能熱水器，營業場所如提供炭火、瓦斯爐具供顧客烹飪或加熱食品，也須注意保持場所空氣流通，民眾如果對家中或營業處所的燃氣熱水器、瓦斯爐具及炭火使用有安全疑慮，歡迎致電消防局諮詢（電話：03-5229508分機5420-5429），避免發生中毒憾事。

消防局補充，燃氣熱水器安裝位置或種類不當情形，包含屋外型（RF式）熱水器，裝設於加蓋陽台或屋內；半密閉自然排氣型(CF式)熱水器，未裝設或裝設錯誤之排氣管；其他燃氣熱水器或排氣管安裝不當致有產生並蓄積一氧化碳中毒之虞者。

