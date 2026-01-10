熱水器一氧化碳回流 高雄一家4口險因「這事」喪命

即時中心／劉朝陽報導

寒流來襲若是緊閉門窗，小心送命！高雄市鼓山區一處大樓住宅，8日清晨發生一家4口一氧化碳中毒意外。一名28歲男子與27歲妻子以及兩名5歲的兒子，疑似將室外型熱水器裝在密閉陽台，導致廢氣無法排出，一家人陸續出現頭暈、昏迷症狀，險些在睡夢中喪命。幸好女主人及時察覺報案，4人被送醫急救後，兩個兒子已經出院，夫妻留院觀察，暫時沒有生命危險。





消防局表示，當天上午7時20分許接獲通報，立即派遣4輛救護車、12名消防人員到場。抵達後發現熱水器安裝於通風不良的陽台空間，加上寒流期間緊閉窗戶，燃燒時產生的一氧化碳回流至室內，造成全家中毒。

現場4位民眾包括1名男性（28歲），1名女性（27歲）以及兩名年約5歲的小男孩，皆有頭暈不適症狀，由救護人員處置後送醫。

消防局提醒，寒流來襲時使用燃氣熱水器或瓦斯設備，切勿為了保暖而長時間關閉窗戶，應保持室內通風，並確認熱水器型號與正確安裝位置，避免一氧化碳中毒意外發生。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

