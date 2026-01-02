熱水器5年要換新？瓦斯公會籲：隱藏損耗有風險

瓦斯公會建議熱水器使5年後就要換新。（圖／東森新聞）





很多人安裝熱水器後，使用就至少是10年或15年，除非真的出問題，不然不會知道機器到底有沒有損耗，沒壞就繼續用，恐怕也存在安全風險。瓦斯公會就建議，熱水器使用5年就應該更新，而水電行也建議，如果要更換零件，也要避免使用二手的。

想洗溫熱水，先觀察熱水器有無冒火，是固定標準動作。水電行業者周盟傑：「（最容易會出現問題的第一個是？），電池沒電啊，一般是這個水盤（有問題），水盤不容易啟動。」

但需要到時刻緊盯有無火源，通常是電池沒電或水盤有問題才會去注意，而像這種熱水器，很多人安裝後使用都是超過10年直到不能再用，就怕會有隱藏損耗問題。因此瓦斯公會主導倡議使5年後，就建議要換新，但第一線的業者說，這沒有強制。

水電行業者周盟傑：「因為五年內的時候，它有保險，你發生意外的話，有做理賠就對了，如果說超過5年的話就失去保險。」

但畢竟熱水器內部零件，長期在高溫環境下作業，久了還是要注意，容易老化失效。水電行業者周盟傑：「一般的用久了，碳都會積在火排這裡，就會堵住那火排，那燃燒就會愈來愈差，愈來愈耗瓦斯。」

部分零件確實容易耗損，請人來修，也要注意對方的選材，避免來路不明的二手耗材，像銅管若已經變薄鏽蝕，可能裝不到1個月就會爆管，另外高壓線圈點火針，靈敏度如果不夠高，也有可能發生只有瓦斯出去，火無法點著容易有意外發生。

水電行業者周盟傑：「有人在賣那種『殺肉』的，我們很不建議，因為熱水器是要安全的東西，你再去買那個舊的東西，就很危險，而且都希望你用強制排氣，一般來講強制排氣，也很少會用會有『殺肉』的，一般都是希望，原廠的技術人員來維修。」

也有人會使用新型材質較好的熱水器，但也怕有竊盜問題，乾脆加裝鐵框或鎖防盜，不過師傅也說，這會增加往後維修困難，看來除了安裝維修，防盜也是一門客題。

