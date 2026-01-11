熱水泡腳 按壓3穴位

最近大陸冷氣團來襲，以致氣溫大幅下降。執業中醫師陳欣如表示，中醫認為，溫通則不痛，陽行則氣血自達，想讓手腳溫暖起來，可以每日用艾草或桂枝泡腳十分鐘，搭配按壓太溪、湧泉、勞宮等三個穴位促進循環。太溪穴位在足內踝後側一寸凹陷處；湧泉穴位在腳底前部人字紋中間凹陷處。

勞宮穴位在握拳彎屈手指時，約在中指指尖接觸點。陳欣如指出，建議多吃紅棗、龍眼肉、蓮子、核桃、山楂等食材，既能補氣養血，又能護心安神；少吃寒涼與油炸食物，保持良好睡眠與穩定情緒，這些都是預防冬季心血管問題重要關鍵。

陳欣如醫師進一步指出，心臟病發病關鍵不只在血管，更在氣血是否順暢、陽氣是否充足，冬季嚴寒預防心臟病，除了控糖、控脂，中醫認為，更要養氣、養陽、養心神，人體內陽氣旺、血脈通，身體自然能夠抵禦寒冷，也有助遠離突發的心血管危機。天冷時保持溫暖、適度運動、早睡早起，這是最實際的「護心三寶」。

有些人喜歡以藏紅花泡酒來「活血護心」，醫師提醒，這種作法謹慎使用。藏紅花雖能活血化瘀，但孕婦、經量多、體質虛寒及術後恢復者應避免使用，以免造成出血或氣虛，健康的人偶爾少量飲用即可，不宜長期當作補品使用。

值得一提的是，許多心臟病患接受支架或繞道手術，術後有些患者仍會出現疲倦、胸悶、睡眠不佳，中醫介入有助改善症狀，內服中藥搭配針灸穴位，可望促進血液循環、改善睡眠、穩定心律。畢竟心臟手術之後，身體猶如冬天陽氣受到損傷，需要慢慢補回來，中醫療法可以恢復體力，也可減少復發風險。