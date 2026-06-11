熱水潑背、逼菸蒂自傷！惡男慘虐3少女 二審減刑改判8年半

一名男子在汽旅強迫未成年女友以竹筷、菸蒂自傷。（示意圖／翻攝自pixabay）





新北市一名男子小明（化名），在短短兩個月內連續對3名未成年男女實施極其殘忍的家庭暴力與妨害性自主行為。小明不僅因債務糾紛，在汽車旅館強迫未成年女友以竹筷、菸蒂自傷，更全程持手機錄下不雅影像，甚至動用滾燙熱水、菜刀、剪刀等器物進行凌虐。新北地方法院一審依成年人故意對少年犯強制性交罪、傷害罪等罪名，合併重判小明有期徒刑9年。案經上訴，高等法院於二審考量整體刑度適當性後予以酌減，仍重判其有期徒刑8年6月，可上訴。

商旅內的恐怖夢魘

判決書指出，剛滿18歲的成年男子小明，明知交往對象皆為14歲以上、未滿18歲的少女。民國114年5月27日凌晨，小明在新北市的某商旅內，因不滿當時的女友美美（化名）積欠債務，竟萌生凌虐與強制性交的惡意，他拿出手機全程錄影，威逼美美自行脫光衣服，並強迫她用竹筷、點燃的菸蒂自傷，甚至用熱水傷害美美，導致美美的右前臂、右大腿遭受大面積的二至三度嚴重燙傷，傷及全身約7%的體表面積。

暴行不僅一人受害

小明的暴行不僅一人受害，他在114年5月間與另一名少女花花（化名）交往期間，趁對方毫無防備時，偷偷用手機錄下兩人合意性交的性影像，嚴重侵害少女隱私；同年6月5日，小明得知花花將另一名少年的行蹤透露給友人後，當場打翻醋罈子。他在新北市三重區的住處內徒手與持安全帽毆打花花，隨後抓起鐵鍋猛砸，造成花花全身從頭部、頸部到四肢多處嚴重鈍挫傷，手法極其凶殘。

二審改判8年半

除了對兩位未成年女友施暴，另一名女友阿麗（化名）也淪為受害者，114年6月4日凌晨，小明因不滿阿麗擅自使用其所有之電子煙菸彈，竟直接往阿麗的背部猛潑熱水，並用菜刀刀背猛烈敲擊阿麗的左手臂與頭頂，甚至用拳頭痛毆，造成阿麗背部與肩部大面積二度燒燙傷。數日後，小明又因不滿該阿麗與前男友聯繫，再度拿利器狠狠刺向阿麗的左上臂。

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新北地院法官審理時認為，小明與被害人均曾為情侶或熟識關係，動輒以極端暴力、性侵害手段發洩不滿，導致3人身心受創至深，且犯後未能取得被害人諒解或達成和解。一審法官合併宣告有期徒刑9年，並沒收作案用的犯罪工具手機，全案經上訴至高等法院，二審法官重新審酌其犯罪動機、素行及家庭生活狀況後，決定適度酌減刑期，改判有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。

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