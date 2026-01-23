熱水澆車窗除冰會炸裂？安徽女隨機找車實驗 一句話惹怒網友

近期中國多地出現大雪天氣，在外停放的車輛玻璃都會結冰，如果直接用熱水澆車玻璃除冰，很可能會讓玻璃炸裂。但安徽有一名女子不信邪，拿著一壺剛燒開的熱水在雪地裡找實車實驗了一番，該車前擋風玻璃頓時炸裂。女子將視頻放上網路後，網友們獲悉她的實驗對象是在「隨機」找車，還稱「別人車我只要花錢就解決了，自己的車又心疼錢又心疼車」，集體將她罵上了熱搜。

據快科技報導，該女子在視頻中稱，自己在短視頻上看到，很多人都說用熱水澆車玻璃，會讓車玻璃炸爛，純屬無稽之談，現在就用剛燒開的水去實驗一番。接著她在雪地裡一輛紅色別克轎車旁，直接將熱水澆在了該車厚厚一層雪的的前擋風玻璃上，熱水很快就把玻璃上的雪化掉。女子正準備說不會炸時，前擋風玻璃突然發出一聲清脆的炸裂「打臉」聲。

女子視頻被放上網路後，網友們起初只是調侃這名女子「人傻錢多」，為了實驗還要花錢修補自己車的擋風玻璃，後來有網友問道，「你澆誰家的車？」，女子回應稱「樓下隨便找的車」，這讓許多網友看不下去了：「如果我是車主，你不但要賠車損，還要去4S店把車修了，最後才罵你一遍，耽誤別人用車」。

有網友接著問她「你為何找別人的車？」，女子的解釋讓眾網友炸鍋，她回答：「這樣我只要花錢就解決了，自己的車又心疼錢又心疼車」。她的離譜回答隨即引來網友怒火，批評她「又蠢又壞」，「一點不內耗啊，你倒是澆自家的啊」，「抓她」，「為了流量，沒底線了」，「這小車車主太倒楣」，「你行為不違法嗎？」。

據大眾網報導，該視頻發布於1月21日，IP地址顯示為安徽，目前原視頻已刪除，涉事女子的社交帳號也已設置為私密狀態，無法查看。據網友留存的截圖顯示，女子後續發布了澄清內容，改稱視頻中實為其妹妹的車，並非隨機選取的路人車輛。不過仍引來網友開罵：「所以是誰重要嗎。車主同意了嗎，妹妹就能同意？妹妹就一個人承擔損失」。

湖南萬和聯合律師事務所律師李健表示，若女子行為造成了他人車輛損壞，依法應當承擔賠償責任，情況嚴重的還可能面臨被治安管理處罰。另，即使是自己的車輛，也不宜藉網路傳播此類誤導大眾的行為。

報導稱，嚴寒天氣下車窗玻璃溫度極低，驟然澆淋熱水會導致玻璃瞬間熱脹冷縮，輕則出現裂紋，重則直接碎裂。有些駕駛人澆完水見車窗表面無礙便繼續上路，殊不知冷熱衝擊已悄然損傷玻璃內部結構，行駛中一旦遭遇路面顛簸、風壓變化等，極易突然碎裂瞬間影響到駕駛人，進而可能引發交通事故，危及自身與他人安全。

