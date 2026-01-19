熱浪助長野火失控！智利南部陷災難狀態 撤離2萬人、至少18死

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

智利南部在熱浪侵襲下野火肆虐，造成重大人命與財產損失。智利總統 加布里埃爾·博里奇（Gabriel Boric）於當地時間18日宣布，南部紐夫萊（Ñuble）與比奧比奧（Bío Bío）兩個地區野火失控，已強制撤離至少2萬人，確認至少18人死亡，並不排除死亡人數持續攀升。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）當地時間18日宣布，南部兩個地區發生野火，強制撤離至少2萬人，目前至少18人死亡。（圖／美聯社）

智利林業局指出，截至週日上午，全國共有24起野火仍在燃燒，其中以紐夫萊與比奧比奧災情最為嚴重。博里奇在比奧比奧召開記者會時宣布，兩地進入「災難狀態」，同步實施宵禁、設立緊急避難所，並透過社群平台X公告相關應變措施。這兩個災區距離首都 聖地牙哥 約500公里。

根據《CNN》報導，火勢已燒毀近8,500公頃土地，危及多個社區，至少250戶房屋遭焚毀。智利國家災害防救署表示，目前已疏散約2萬名居民。當局指出，高溫、乾燥氣候與強風交織，使火勢迅速蔓延，也大幅增加消防人員控火難度。氣象單位警告，從聖地牙哥一路南下至比奧比奧，多地正處於極端高溫警報，週日與週一氣溫恐飆至攝氏38度。

火勢已燒毀近8,500公頃土地，危及多個社區，至少250戶房屋遭焚毀。（圖／美聯社）

不僅智利，整個南美洲近期都遭遇異常熱浪。智利與 阿根廷 自年初以來持續面臨極端高溫，本月初阿根廷巴塔哥尼亞地區也曾爆發大規模野火，凸顯氣候異常對區域安全帶來的嚴峻挑戰。

