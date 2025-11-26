熱浪救星？Google地圖將推避曬路線導航

【記者趙筱文／台北報導】Google地圖走路導航可望迎來實用升級。最新版本的Android Google地圖預計將推出「偏好陰影路段」選項，暗示未來步行導航可望提供「避曬」路線，讓使用者在大太陽底下也能挑一條比較涼的走法。

目前這個按鈕雖然已經被開發者發現藏在「行程選項」頁面中，但似乎尚未開放使用，推估仍在內部開發階段。新功能可能會在步行導航中標記哪些路段會曝曬陽光、哪些位於陰影下，甚至預估整段路線中會有幾分鐘必須走在日照下。

廣告 廣告

根據外媒Android Authority分享，在針對新版本Google Maps（25.45.02.826664481）進行APK拆解時意外發現程式碼清楚包含「Shade（陰影）」「Sun（陽光）」「%s in sun（在陽光下幾分鐘）」等描述，顯示Google正為步行路線加上「日照標籤」。換句話說，未來如果用戶想要查步行導航時，可能會看到系統告訴你「這條路會曬10分鐘、那條路只曬2分鐘」。

至於Google是如何辨識哪裡有陰影？雖然目前官方還沒有公布其技術，但參考其他避曬應用程式推測，使用技術可能與「Cool Walks（陰涼步道）」「Parasol（避曬導航工具）」相似，都是利用LiDAR建立高精度環境模型，再搭配太陽位置估算陰影覆蓋範圍，再加上Google街景車隊本身就配有LiDAR，也的確是具備開發這項功能的技術條件。

在極端高溫成常態的時代，避曬導航不只是貼心，更可能在戶外溫度飆破35度時，成為防中暑、防曬傷的小救星。若正式上線，Google地圖的步行導航可望因這個「陰影選項」變得更人性、更實用。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

國聯飯店推「野蕈香料鑲雞」 共創屬於台灣土地的感恩節傳統

狗仔直擊｜小禎帶男友向張小燕拜碼頭 機車雙載夜奔香閨（壹蘋10點強打）

想幫忙卻被誤解 3星座容易玻璃心碎

