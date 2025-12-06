熱浪襲澳洲東岸 數十起林火延燒

澳洲東部沿海遭熱浪侵襲，有數十起叢林火災正在延燒，位於新南威爾斯州的古爾本河國家公園也被森林大火波及。 （路透）

本報綜合外電報導

澳洲東部沿海遭熱浪侵襲，六日有數十起叢林火災正在延燒，造成多棟房屋毀損。位於新南威爾斯州的古爾本河國家公園也被森林大火波及。

據報導，新南威爾斯州鄉村消防局表示，火災發生在以農舍和棚屋為主的鄉村地區。消防員將繼續奮戰到深夜以撲滅大火。火勢相當嚴重「因為它位於茂密的茶樹叢中，會產生大量煙霧，燃燒非常劇烈。」，當地居民被告知要尋找避難所，政府中部海岸公路上一處俱樂部設立了疏散中心，約有六十人在該中心尋求庇護，另有許多人自行疏散到其他地區。

火災也導致太平洋高速公路出現交通延誤，雙向近一百公里路段僅開放單線通行，限速六十公里時速。截至六日下午，該州有超過五十起叢林火災正在延燒，雖然大多數火勢已「受到控制」，仍有許多損傷。

另有一處林火已波及古爾本河國家公園超過九千公頃土地。

氣象局預報表示，炎熱乾燥的強風升高了各地氣溫，逼近攝氏四十度，「接下來幾小時相當危險」。而且這波高溫伴隨強烈、陣陣的熱風，這正是造成這些極端危險林火的主因

澳洲每逢夏季經常發生叢林火災，在炎熱多風的日子裡，數十起野火同時在人煙稀少的地區延燒時有所聞。