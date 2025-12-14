熱潮延燒！國產材臺灣館成打卡新景點 展現森林到城市的永續力量

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】為期四天的 2025 台北國際建築建材暨產品展今(14)日邁入展期最後一天，現場依舊湧入大量人潮，除業界人士外，也吸引不少民眾進場參觀，不少攤位展出大型建物展示、DIY 材料攤位前皆絡繹不絕，其中，國產材臺灣館以年度主題【森產】成功成為展場最受矚目的焦點之一，尤其展館主建築〈循弧之森〉以12公尺不落柱木構技術打造，展場空間彷彿走進森林步道，吸引民眾搶拍打卡，使展區成為今年建材展的熱門景點。

（圖／農業部林業及自然保育署提供)

國產材臺灣館為農業部林業及自然保育署第九度參與建材展，現場集結20家國內優秀木竹產業優秀廠商與工藝職人，展現國產材在建築生活用品的多元應用，而主建物所使用的材料均導入臺灣木材生產追溯QR Code，更呼應永續林業與綠色消費的政策倡議。林業署表示，未來展出結束後〈循弧之森〉將依模組化程序拆解，移地至嘉義製材所重組，讓一次性展館成為可長期使用的公共設施，以實際行動落實減廢與延壽利用，推廣低碳建材、促進健康友善生活環境。

（圖／農業部林業及自然保育署提供)

林業及自然保育署表示，國產材是天然可再生資源，更是推動淨零碳排、綠色建築與在地材料循環的關鍵，展覽期間更透過規劃廠商產品分享及專題論壇推廣，促進各界交流，跨領域對話，讓業界與民眾對國產木竹材有更多的認識！呼籲民眾把握展覽最後一天至臺灣館拍照分享至社群，即可獲得限量的「森生不息開瓶器」一份，商品以本土長尾尖櫧打造，水滴造型象徵森林與水的永續循環，極具紀念價值，數量有限，送完為止。

林業保育署誠摯邀請大家前往南港展覽館一館4樓國產材臺灣館，親身感受國產木材從森林走向城市的自然質感與永續力量。

（圖／農業部林業及自然保育署提供)

