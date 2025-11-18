熱潮紅、失眠，更年期一定要補充荷爾蒙嗎？教你「吃對蔬果」助緩解更年期不適
植物性雌激素（Phytoestrogens）是一類天然存在於植物中的營養素，其結構與人體雌激素相似，因此能與雌激素受體結合，進而影響體內的生理機制，幫助身體維持激素穩定。然而，植物性雌激素也常被質疑——吃太多會不會致癌？子宮肌瘤患者能不能吃？本篇一次解析植物雌激素的作用機轉、常見食物來源及潛在副作用。
植物性雌激素是什麼？
衛福部國健署《素食更年期營養手冊》指出，植物雌激素（Phytoestrogens）是指一群源自植物體內含有生物活性的多酚類化合物，具有類似哺乳類的主要雌激素-雌二醇（17β-estradiol）的功能。主要分為以下幾大類：
異黃酮類（isoflavones）：主要發現於豆科植物和紅花苜蓿等，尤其是黃豆含量很多。
木酚素類 （lignans）：主要來源為亞麻籽等種皮、高纖維穀類的糠皮和一些蔬菜類如胡蘿蔔、菠菜、 球花甘藍和花椰菜。
香豆雌酚類（coumestans：黃豆芽是含有香豆雌酚類的重要食物來源
二苯乙烯類（stilbenes）
根據臺北榮民總醫院傳統醫學部資料說明，目前對植物性雌激素的定義為，功能或構造類似哺乳類卵巢雌激素或其代謝物的植物性化合物，具有以下至少一種功能：與雌激素受器作用，提供或抑制雌激素活性；影響雌激素傳送；影響雌激素代謝。
植物雌激素作用機轉與潛在益處
由於植物雌激素結構與人體雌激素相似，能與雌激素受體結合，產生「類似」或「拮抗」的作用。換句話說，植物雌激素並非荷爾蒙，而是結構與人體雌激素相似的植物化合物，能在雌激素不足時發揮溫和的補足效果，也能在雌激素過高時產生抑制作用，幫助身體達到平衡。
植物雌激素主要透過與人體內兩種雌激素受體（ERα與ERβ）結合來發揮作用。ERα（α型受體）主要存在於子宮、乳腺、肝臟；ERβ（β型受體）主要分佈在骨骼、腦部、血管、攝護腺。 兩受體雖功能相似，但在組織分佈和調節機制上有所不同。植物雌激素通常傾向與ERβ結合，因此能在某些組織中發揮溫和且具選擇性的生理作用，不會造成強烈的荷爾蒙刺激。
以下為植物雌激素的主要潛在益處：
改善更年期症狀
維護骨骼健康
保護心血管
改善皮膚與陰道乾澀
穩定情緒與睡眠
根據國健署《素食更年期營養手冊》說明，女性進入更年期時因雌激素分泌減少，進而產生一些生理上的不適。針對更年期症狀，飲食可補充天然雌激素食物，選擇黃豆類及其製品、全穀雜糧、牛蒡等富含植物雌激素的食物，以改善更年期不適症。
什麼食物雌激素最多？9種富含植物雌激素食物
想要自然補充雌激素，最安全有效的方式就是從日常飲食中攝取。許多植物性食材都含有天然的植物雌激素，適量攝取可幫助維持荷爾蒙平衡，並可能有助於降低膽固醇、緩解更年期症狀、預防骨質疏鬆等健康益處。以下依據美國健康資訊網站Healthline資料整理，富含植物雌激素的9種食物：
亞麻籽
亞麻籽是植物界中木酚素（Lignans）含量最高的來源之一，木酚素屬於植物雌激素的一種。研究表明，亞麻籽中的植物雌激素可能在降低乳癌風險方面發揮重要作用，尤其是在停經後女性。
大豆和毛豆
大豆與毛豆是最具代表性的植物雌激素來源，含有高品質植物性蛋白質，以及多種維生素、礦物質與膳食纖維，同時富含大豆異黃酮。大豆異黃酮的結構與人體雌激素相似，能與雌激素受體結合，在體內產生溫和的調節作用。當雌激素不足時，可提供輕微的荷爾蒙刺激；當雌激素過高時，則能抑制過度活性，協助維持平衡。多項研究指出，適量攝取大豆異黃酮可能有助於減少潮熱的發生頻率和嚴重程度。此外，大豆異黃酮補充劑也可能有益於更年期後的骨骼健康。
果乾
如杏桃乾、紅棗乾和李子乾。果乾中濃縮了植物性多酚與木酚素成分，特別是杏桃乾與李子乾含量較高，適合更年期女性作為健康小點心，但仍需注意糖分攝取。
芝麻
芝麻富含纖維及植物雌激素等多種重要營養素。2023年的一項研究發現，停經後女性每日攝取芝麻對骨骼健康有正面影響。
大蒜
大蒜不僅是日常料理中不可或缺的調味香料，也是一種富含植化素與植物雌激素的天然食材。大蒜中含有的活性成分具有抗發炎、抗氧化與促進血液循環等功效，對維護心血管健康特別有幫助。嘉義長庚一般外科衛教資料指出，許多蔬菜都含有不同程度的天然雌激素，其中包括：甜菜、胡蘿蔔、小黃瓜、豌豆、青椒、馬鈴薯、蕃薯、南瓜、山藥、大蒜、茄子、苜蓿芽、芹菜與牛蒡等。
桃
桃子富含維生素、礦物質及木脂素。2009年的一項研究分析表明，攝食富含木脂素的飲食可使停經後女性罹患乳癌的風險降低15%。不過，還需要更多研究來了解其潛在的益處。
莓果
莓果富含維生素、礦物質、纖維和植物化合物，其中包括植物雌激素。尤其是草莓和黑莓等漿果都富含植物雌激素。不僅能抗氧化，也有助支持女性荷爾蒙代謝。
豆腐
豆腐是大豆製品中異黃酮含量最集中的食物之一，能提供穩定且易吸收的植物雌激素來源，適合素食者或不攝取動物性蛋白的人群。
十字花科蔬菜
十字花科蔬菜，如綠花椰菜、高麗菜、青花菜、羽衣甘藍等，不僅富含維生素C、膳食纖維與抗氧化成分，也是天然植物雌激素的重要來源。這類蔬菜含有一種稱為吲哚類化合物（Indoles）的活性成分，能幫助調節體內雌激素代謝，維持荷爾蒙平衡。
植物雌激素副作用
一般而言，從天然食物中攝取植物雌激素是安全的，例如黃豆、豆製品或全穀類食物中的含量相對溫和，對人體影響有限。然而，若長期大量補充植物雌激素保健品或高濃度萃取物，反而可能導致荷爾蒙失衡，出現以下副作用與不適反應：
荷爾蒙失衡
植物雌激素能與雌激素受體結合，若攝取過量，可能抑制身體自體雌激素的正常分泌，導致內分泌系統混亂，表現為情緒起伏、經期紊亂或疲倦感增加。
乳房脹痛、月經週期變化
部分女性對大豆異黃酮等植物雌激素成分較為敏感，可能出現乳房脹痛、經期提前、經量增減變化等情況。若這類症狀持續，建議暫停補充並諮詢醫師。
影響甲狀腺功能
大豆異黃酮可能干擾碘的吸收，進而影響甲狀腺荷爾蒙合成。美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，若患有甲狀腺相關疾病，特別是甲狀腺功能低下症的患者，應適度限制大豆及其他富含植物雌激素的食物攝取。原因在於，大豆成分可能會降低身體吸收與利用甲狀腺激素藥物的能力，使藥效減弱，長期下來可能導致甲狀腺功能控制不佳，甚至引發碘缺乏症。
干擾荷爾蒙藥物作用
植物雌激素具有類雌激素活性，若與避孕藥、荷爾蒙替代療法（HRT）或乳癌治療藥物同時使用，可能產生藥效交互作用，降低療效或增加副作用風險。建議服藥期間應諮詢醫師或藥師意見。
植物雌激素Q&A
Q：植物雌激素會致癌嗎？
植物雌激素因結構與人體自然分泌的雌激素相似而得名。許多人擔心它們是否會增加癌症風險，特別是乳癌、子宮癌或子宮內膜癌。台灣癌症防治網資料指出，植物雌激素的結構與雌激素類似，可和雌激素相互競爭與細胞受器結合，減少癌症細胞訊息的產生，而與癌症呈現負相關性。此外，植物雌激素除了具有類似於荷爾蒙的作用之外，更有許多研究指出，這類物質還有許多生物活性與癌症的預防作用。
Q：什麼人不能吃大豆異黃酮？
好食課營養師林世航表示，目前並無明確證據顯示特定族群不能吃大豆異黃酮。但有零星研究認為有接受雌激素療法的人可能會有影響，因此建議正在接受婦科雌激素療法者，先諮詢醫師後再決定是否補充大豆異黃酮。
Q：子宮肌瘤患者能吃植物雌激素嗎？
婦科醫師陳思宇說明，子宮肌瘤是依賴女性荷爾蒙（雌激素）生長的良性腫瘤。只要卵巢仍分泌雌激素，肌瘤就可能慢慢增大。植物雌激素（如大豆異黃酮）存在於豆腐、豆漿、豆乾、山藥等食物中。偶爾食用這類食物對肌瘤影響不大，但大量長期攝取，相當於提供肌瘤額外「養分」，可能讓肌瘤增長較快。她強調，大量攝取才會有明顯影響，若只是偶爾食用，不需過度擔心。
Q：吃黃豆製品容易性早熟甚至得乳癌？
食藥署說明，黃豆富含許多營養成分，而含量最高的是異黃酮，俗稱大豆異黃酮。食藥署說明，黃豆含有大豆異黃酮（Isoflavones），屬天然植物雌激素（Phytoestrogen），結構類似人體雌激素，但含量極低：每公斤黃豆僅含約20～40毫克，腸道吸收率約20%。而且，植物雌激素作用機制不同於動物雌激素，不會直接增加體內雌激素水平。因此，因此攝食黃豆與性早熟、乳癌並無關聯。此外，部分研究文獻反而指出黃豆可能會降低乳癌風險，但仍需更多研究證實。
參考資料：食藥闢謠專區、台灣癌症防治網、臺北榮民總醫院傳統醫學部、Cleveland Clinic、Healthline、素食更年期營養手冊、嘉義長庚一般外科、好食課、陳思宇醫師
【延伸閱讀】
更年期保養怎麼做？要吃什麼水果、保健品？4款中藥湯飲、14種食物補充雌激素
豆類製品會增加乳癌、子宮內膜癌風險嗎？大豆異黃酮是治癌還是致癌？婦科醫師一次解答
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：曾耀儀
更多良醫文章
27歲男子按摩後突然身亡！外科醫師提醒：「這個部位」別亂按，小心腦梗塞致命
冰紅茶、熱咖啡...更年期不能喝的飲料是哪種？女人45歲後一定要養成的5個好習慣
其他人也在看
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 天前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 2 天前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 21 小時前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 1 天前
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復胖
台灣女性平均約在50至53歲左右進入更年期，但往往步入40歲、尚未停經之前，就會因為荷爾蒙變化，導致身心疲憊、變胖加速，甚至「少吃多動」的減重鐵律都不適用，堪稱是女性特別辛苦的時期。減重醫師鄧雯心指出，這段時間被稱為「圍更年期」（Perimenopause），是女性由生育年齡過渡到停經的自然階段，涵蓋未完全停經、但已有熱潮紅、情緒起伏、失眠與掉髮等更年期症狀，或是剛停經1~2年的女性。處在這個階段的女性或許會覺得「呼吸也會胖」，但其實重點不是「少吃」，而是「吃對」。面對失控的體重、體脂肪與腰圍，她建議10要點管控飲食，包括餐與餐之間空腹、每天至少喝2000c.c.純水、咖啡盡量控制在1~2杯、避免奶製品等。持之以恆，就能健康瘦下來。幸福熟齡 ・ 1 天前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 19 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 1 天前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 23 小時前
芬普尼藏在蛋黃裡！營養師揭「解毒蔬菜之王」肝臟解毒力飆升30%
看到毒蛋新聞嚇到了？這次的主角「芬普尼」讓人心慌慌。營養師要告訴你，只要肝腎功能正常，我們的身體天生就內建超強的「自動解毒系統」。現在就教你如何啟動身體的排毒模式！ 芬普尼是什麼？為什麼會藏在蛋健康2.0 ・ 1 小時前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 1 天前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 17 小時前
這些食物看似健康但其實超恐怖！蘇打餅乾、發酵乳都入榜 小心糖尿病
蘇打餅乾、麥芽可可飲，這些看起來營養的零食其實一點都不健康，千萬要少吃！初日診所減重主治醫師陳威龍指出，許多被視為健康的食品，如阿華田、營養口糧、發酵乳和蘇打餅乾等，實際上可能暗藏高糖、高碳水和高脂肪健康2.0 ・ 1 小時前
每天多吃這一樣，失智風險竟降7成！60歲前記住這幾件事延緩失智
隨著台灣邁入高齡化社會，失智症已成為一個不容忽視的議題。根據衛生福利部公布的流行病學調查，65歲以上長者的失智症盛行率高達7.99％，且有年輕化的趨勢，是需要重視的問題。 失智症意識提升 及早介健康2.0 ・ 1 天前
攝護腺癌居「台男發生率第3名」 別輕忽頻尿、夜尿警訊！
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。據了解，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌，外界猜測可能是癌症復發而病逝。衛福部國健署最新統計顯示，攝護腺癌已成為台灣男性發生率第3高的癌症，民國111年發生人數高達9062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。專家提醒，若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫，以利早期診斷與治療。中天新聞網 ・ 15 小時前
頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆
身體出現疼痛時，很多人習慣忍一忍就過了，但要小心這些「看似小毛病」的痛，其實可能是癌症、腦中風等嚴重疾病的警訊！越南健康媒體《SOHA》就指出，如果你常在以下4個位置出現持續的疼痛，務必要提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
控糖不用戒碳水？營養師曝第1口是關鍵：「肉→菜→澱粉」3招穩血糖，南瓜、橘子都能吃
控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食要怎麼吃？除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！幸福熟齡 ・ 23 小時前