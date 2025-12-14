熱潮變亂象？「巷仔Niau」被撞、被偷 呼籲溫柔對待作品

陳列於天壇旁巷弄的鷲嶺古地名「巷仔Niau」意象雕塑完整版。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

為讓遊客、在地人更深入了解台南古地名，以7個古地名設計的「巷仔Niau」意象雕塑從今年10月起，矗立大西門、大井頭、鷲嶺等地巷弄，掀起一股收集熱潮。不過，近日有民眾反映位於天壇旁巷弄的巷仔Niau古地名黃銅示意牌不翼而飛，懷疑遭人刻意撬開，另也有大學生騎機車撞傷雕塑。

文化局表示，「巷仔Niau」意象雕塑展期為一年，才剛展出2個月陸續傳出零星狀況，呼籲不觸碰、不攀爬、不移除構件，針對缺失的黃銅示意牌構件，近期就會選用別的材質補回去，文化局也提醒，如民眾發現巷仔Niau雕塑受損，也主動與文化局聯繫，共同守護屬於府城的美麗街角風景，也期盼大家以溫柔方式對待這些作品，「愛貓，也愛牠們所在的街角」。

鷲嶺的「巷仔Niau」意象雕塑黃銅牌不翼而飛。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

7隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，分別設置於大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井及大東門等地，讓更多人得以認識府城地名背後的歷史故事。

文化局說，巷仔Niau是藝術家與地方共同協力完成的公共藝術，每塊黃銅牌皆代表著一段府城獨有的歷史語彙與空間記憶，文化局長黃雅玲呼籲市民朋友欣賞作品同時，也一同成為公共藝術的守護者，不觸碰、不攀爬、不移除構件，讓作品能以最完整樣貌，繼續將古地名的故事傳遞下去。

